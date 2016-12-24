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24 Aralık 2016 15:17

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin:

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin:

24 Aralık 2016 15:17

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti. Şahin "Türkiye’yi kriz dönemlerinde büyüyen bir ülke konumuna geldi" dedi.
Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ziyaret ederek, görüştü. Ziyarette oda başkanları da hazır bulundu. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, milletvekili Mustafa Şahin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek ülke olarak zor günler geçirildiği İstanbul ve Kayseri’deki patlamada hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet ailelerine baş sağlığı temennisin de bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu askerlik çağrısına Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi olarak destek vereceklerini belirten Ali Evren, ” bugün bizde gidelim askere. El ele vererek bu terör olaylarının bitmesine destek verelim seferberliğe bizde katılıyoruz. Eğer isterlerse bu seferberliği Malatya’da başlatırız biz varız, hemen hazırız ülkenin birlik ve beraberliğinin daim olması için ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması için biz hazırız. Bizden sonraki yavrularımız ülkenin birliği için ellerini taşın altına atmaktan çekinmeyecekler” diye konuştu. Ziyarette Esnaf ve Sanatkarlar odasının ekonomik sıkıntıları olduğunu dile getiren Ali Evren, ”Esnafa destek olmak için yapılan kredi başvurularında bir düzensizlik oldu. Gerek ticaret gerekse bizim odalarımıza yapılan başvurularda evrakların toplanmasında sıkıntılar yaşandı. İnternet yolu ile yapılan faizsiz kredi başvurularında tek Malatya değil civar illerde de sorunlar oldu. Bizleri arayıp belgeleri nasıl ulaştırabileceklerini sordular. Ekonomik sorunlar 3 gün içerisinde çözülmez esnafımız 365 gün krediyi kullansın” dedi.
Esnafa çıkan sicil af konusunda da değerlendirmelerde bulunan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren,”Esnafımız için istediğimiz sicil af çıktı. Sanayicimizin esnafımızın önü açıldı. Bin 100 kişi başvurdu 420 kişiye çıktı. Bankalarımızda bu affa destek verirse esnafımızın önü açılır” ifadelerini kullandı.
Kendisinin de esnaf kökenli olduğunu ve Malatya’ya ilk geldiklerinde çaldıkları kapının esnaf odaları kapıları olduğunu söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin siyasetçi olarak hiçbir zaman sırtlarını esnafa ve vatandaşa sırtlarını dönmediklerini kendilerine iletilen sorunların çözümü için mücadele ettiklerini dile getirdi. Sicil af ile esnafın rahat bir nefes alacağını belirten Milletvekili Mustafa Şahin,” Sicil af şuan plan bütçe komisyonunda görüşülüyor torba yasa içerisinde yer alıyor kısa bir süre sonra netlik kazanacak. Esnafımıza vermiş olduğumuz krediler var. KOSGEB’ten aldığımız destekler var Ak Parti iktidarı ile esnafa verilen kredi faizlerinde düşmeler oldu şimdi daha da düşecek ” dedi.
Küresel bir krizlerin yaşandığı 2008 ve 20009 yıllarında o dönemin Genel Başkanı ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde krizin teğet geçtiğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ” Ülkemiz üzerinde oyunlar oynanmaya çalışılıyor ülkemiz gerçekten kriz döneminin de büyümesini bilen ülke konumuna geldi. Yapılan düzenlemeler ile herkes bu durumdan faydalanıyor.12 milyon insanımızı ilgilendiren bir konu devlet memuru olan vatandaşımızın da sorunlarını biz çözdük esnafımızın da biz milletin vekiliyiz ve üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.



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