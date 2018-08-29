AK Parti Malatya yeni il yönetimi tanıtıldı

Mayıs ayında AK Parti Malatya İl Başkanlığına atanan İhsan Koca belirlenen yeni il yönetim kurulu üyelerini kamuoyuna tanıttı. AK Parti Genel Merkezi tarafından onaylanan il yönetim kurulu listesi düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına tanıtıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda İl Başkanı İhsan Koca il yönetim kurulu üyelerinin isimlerini tek tek okuyarak basın mensuplarına tanıttı. Programda ilk olarak konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001 yılında ifade ettiği ’hiç bir şey eskisi gibi olmayacak’ ifadesinin tamamiyle gerçekleştiği bir tablonun yaşandığını belirterek, Türkiye’nin dünden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını kaydeden il başkanı Koca ise, "AK Parti Malatya il Teşkilatı olarak ilk günkü heyecan ile çalışmalarımıza devam edeceğiz ve bu heyecanımıza heyecan katmak üzere aramıza yeni arkadaşlarımızı takviye etmeye çalıştık. Yeni yönetim kurulumuzu oluştururken, AK Parti’ye, Malatya’ya gönül vermiş insanlarla istişarelerde bulunmaya gayret ettik, hiç kimseyi dışlamadık. Ama hiç kimsenin de etkisi altında kalmadan Malatya’yı kucaklayacak, Malatya’nın her kesimine hitap edecek ve kamuoyunun beklentilerini de karşılayabilecek bir yönetim listesi oluşturmaya çalıştık.İnşallah isabet etmişizdir" diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından il başkanı İhsan Koca yeni yönetim kurulu üyelerinin isimlerini tek tek okuyarak basın mensuplarına tanıttı. AK Parti Malatya il Teşkilatı’nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"İhsan Koca (Başkan), Ahmet Cem Erdem, Abdullah Duran, Abdullah Yağcı, Ahmet Çanak, Aydan Yılgın, Ayşegül Ekim, Aytunç Narin, Ceyhun İsa Işıklı, Çetin Aydoğan, Ekrem Dağ, Enes Perçin, Enis Aydoğan, Erdoğan Özpolat, Ergün Paşahan, Ersin Özdemir, Eser Özpolat, Fahrettin Özkaya, Fatih Can, Fatih Doğan, Ferhat Kaba, Fırat Palancı, Hamdullah Pektaş, İbrahim Karaman, İlhan Doğan, İsmail Hakkı Pekel, Kahraman Kavuk, Kamil Biter, Levent Enginol, Mahmut Boyraz, Mahmut Üner Özer, Merve Altuntop, Muhammet Barış Yılmaz, Mustafa Duyar, Namık Gören, Nazlı Çavdar, Nisa İçen, Orhan Barman, Ramazan Bozkurt, Rıdvan Budak, Selami Yıldırım, Selami Zorver, Semih Atay, Serpil Altun, Sezai Ertem, Şahin İzciler, Şeyma Saraç, Tuğba Adsız, Yurdanur Mut, Zekeriya Çelebi.”

Programa AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile bazı ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.