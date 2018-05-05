AK Parti Malatya’da temayül yoklaması yaptı

Malatya Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen temayülde, toplam 69 milletvekili aday adayı, teşkilat mensuplarından oy istedi. Mevcut 5 milletvekili ise temayül yoklamasında oylanmadı.

Temayül yoklama öncesi bir konuşma yapan AK Parti İl Başkan Mahmut Üner Özer, aday adaylara başarılarak dileyerek "Aday adayı kardeşlerim, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapmaları ve ak hizmetlerin içerisinde bulunmayı arzu etmeleri ve o heyecanı taşımaları bizlere ayrı bir gönül güzelliği vermiştir. Biz teşkilat mensupları olarak sizler arasından tercih yapmamız çok zor. 74 tane aday adayı olan kardeşlerimizin hepside birbirinden kıymetlidir. Teşkilatımızın gönlünde her birinizin ayrı ayrı yeri var. Ama takdir edersiniz ki, ilimiz gereği 6 Milletvekili adayı belirlememiz gerekiyor. Bugün burada oy kullanacak bin 640 tane teşkilat mensubu kardeşlerimin vereceği karar yeterli değil. Genel merkezimiz bilindiği üzere halk nezdinde Malatya’mız ve ilçelerinde anketler düzenlemektedir. STK’ların görüş ve önerileri alınmaktadır"” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Hepimiz ak davanın birer neferi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanımız 2001 yılında bu davayı başlattığında, ’hiç bir şey eskisi gibi olmayacak’ dedi. o günden, bugüne Muhalefetin hayal dahi edemediği bir çok devrimleri gerçekleştirdik. Bu milletimizin desteği ile oldu. Bugünde önemli bir virajdayız. Genel merkezimiz 24 Haziran için birçok çalışmalar gerçekleştiriyor, aday adayları içerisinde. Bu Parametrelerden bir tanesi de bugünkü gerçekleştirilen Temayül yoklamasıdır. Bin 640 arkadaşımız 74 kişi içerisinden 6 arkadaşımızın ismini işaretleyecek. Sadece tek temayül yoklaması ölçü değil, bunun gibi birçok parametreler var” şeklinde konuştu

Temayül yoklamasına Genel Merkez adına katılan Kocaeli Milletvekili Ayhan Sefer Üstündağ oylamanın hayırlara vesile olmasını dileyerek,” Bugün bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. 3 Kasım 2002’den beri bütün Türkiye satında bu temayül yoklamalarını gerçekleştiriyoruz. Aday adayı olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 24 Haziran önemli bir viraj ülkemiz için. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirileceği bir gündür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini, Malatyalıların oyları ile hayata geçirdik. bu hayata geçmiş sistemin ilk uygulayıcıları da yine sizlerin oylarıyla inşallah olacaktır. O bakımdan böylesi önemli bir virajda, önemli bir seçimle karşı karşıyayız. Malatyalılara bir teşekkürüm var birincisi, her seçimde bizleri desteklediniz. Malatya desteğinin karşılığını Ak Parti hükümetleri zamanında alıyor. Malatya’ya her geldiğimde Malatya’nın nasıl geliştiğini bir kez daha görmekten memnun oldum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından bin 640 delege Malatya’da milletvekili olarak görmek istediği 6 ismi yazarak sandıklara attı. Gizli olarak yapılan oylama sonrası sonuçların Ankara AK Parti Genel Merkezi’ne götürülecek.

Salonda temayül sürerken aday adaylarının da dışarıda hummalı bir çalışması vardı. Kapalı Spor Salonu dışında çadırlar kurarak temayül yoklaması için hazırlık yapan aday adayları delegelerin oyunu alabilmek için oldukça uğraştılar. Aday adayları, çadırlarına gelen delegelere çay, simit, gibi yiyeceklerin yanı sıra özel ilgi ve alaka göstererek büyük bir gayret gösterdiler.