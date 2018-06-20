AK Parti milletvekili adayı Çakır:

Çakır, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Akpınar, Kadayıfçılar Çarşısı esnafını ziyaret ederek, Özalper Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda vatandaşlara hitap etti. Çakır, ilk olarak Akpınar ve Kadayıfçılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnaflardan 24 Haziran için destek isteyen Çakır, yoğun ilgi altında ziyaretlerde bulundu. Çakır, daha sonra Özalper Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda vatandaşlara hitap etti. Mahalle toplantısında konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Ben sizlerden ülkemizin kaderini belirleyecek, çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan bu seçim için desteğinizi bekliyorum. Hem cumhurbaşkanımızı hem de devam ede gelen istikrar, icraat ve güven ortamının devamı için AK Parti’mize desteklerinizi bekliyorum" dedi. AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır ise, 24 Haziran seçimlerinin dünyanın takip ettiği çok önemli bir süreç olduğunu söyledi. Çakır, "Bu süreci siz yönlendireceksiniz. Oylarınızla siz, belki bölgenin kaderini değiştireceksiniz. Ülkemizin geleceğine dair bu kadar ateş çemberi içerisinde güçlü bir Türkiye’yi oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Malatya’ya 9 yıl hizmet ettiğini anımsatan Çakır, "Bu süre içerisinde Malatya’da büyük bir değişim ve dönüşümü sağladık. Ekibimizle birlikte Malatya’mızda gece gündüz demeden her noktada hizmetlerimiz var. Malatya adeta yeniden inşa edildi. Malatya’mızın altyapısı baştan sona planlanarak, uzun vadeli bir 65 yıllık bir planlama yapıldı. Malatya, yaşanabilir, nezih bir kent oldu" diye konuştu.