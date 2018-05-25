AK Parti Milletvekili adaylarına coşkulu karşılama

Gerçekleştirilen milletvekili tanıtım toplantısında ise tek hedef seçimlerden 6-0 galip gelmek.

24 Haziran seçimleri öncesinde dün Ankara’da gerçekleştirilen AK Parti Aday tanıtım toplantısının ardından, bugün Malatya’ya gelen Milletvekili adayları partililer tarafından büyük coşku ile karşılandı. Havaalanında çok sayıda partili tarafından karşılanan adaylar daha sonra Kongre ve Kültür merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısına geçti.

Katılımın oldukça yüksek olduğu aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti 1.’nci sıra Malatya Milletvekili adayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Şimdi Türkiye vakti şimdi hizmet vakti, şimdi reisle beraber yol yürüme vakti” ifadelerine yer verdi.

AK Parti’nin hiçbir zaman zalimden ve güçlüden yana olmadığını belirten Tüfenkci, “Dünya beşten büyük dediğimiz için bütün bu saldırıları yapıyorlar. Nereden saldırırlarsa saldırsınlar, ister bombalar yağdırsınlar, ister çukur Siyaseti yapsınlar Biz bir ve beraber olduğumuz sürece başımızda Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bize vız gelir tırıs gider” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye ekonomi üzerinden operasyon yapıldığını kaydeden Tüfenkci, “İki sene önce darbe yapmaya kalktılar, Bu millet cevabını verdi, arkasından terör saldırıları yaptılar, bu millet cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik aslanlar gibi durdu. Darbecileri de bastırdı, teröristlerin inlerine de girdi. 24 Haziran’dan sonra artık ekonomi üzerinden de operasyon yapamayacaklar. Doları kaça çıkarırlarsa çıkarsınlar, önemli olan ülkemizin birliği ve beraberliğidir. Biz bir oldukça döviz üzerinden oynanan bu operasyonun da üstesinden geliriz. Bu salonda bulunan bütün kardeşlerimin bir oyu bütün oyunları bozacak” diye konuştu.

Daha sonra söz alan 2’inci sıra milletvekili adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “Milletvekili listelerinde Allah’a hamd olsun yüce Rabbim bizlere yeniden görev yapmayı lütfeyledi. Malatyam benim sevdam, bizim sevdamız bu sevdaya hizmet etmek ve sizin emrinizde olmak bizim boynumuzun borcu. Her defasında omuzlarımızdaki yükün arttığını biliyoruz” dedi.

Milletvekili aday listesi 3’üncü sırasında yer alan eski büyükşehir belediye başkanı Ahmet Çakır’da yaptığı konuşmada, AK Parti Malatya İl Teşkilatının bugüne kadar her seçimde başarıyla çıktığını ifade ederek, 24 Haziran seçimlerinde de Malatya’dan AK Parti’nin zaferle çıkacağını söyledi.

Ülke üzerinde oynanan oyunların bu süreçte ayyuka çıktığını kaydeden Çakır, “24 Haziran seçimleri büyün dünyada dengeleri değiştirecektir. Hiç bir zaman bölünmedik. Bir olduk, beraber olduk. Biz her zaman davamıza sahip çıkacağız. Bu seçimlerden güçlü çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Eski il başkanı 4’üncü sıra Milletvekili adayı Hakan Kahtalı da, bugüne kadar Malatya il teşkilatının her zaman örnek olduğunu ifade ederek, “Allah nasip ederse sandıkların tamamında 20 bin üyemiz ile birlikte bu seçimde Türkiye de yeni bir tarih yazmayı Allah bu teşkilata nasip etsin. Bu defa değişen sistemle birlikte Malatyalı hemşehrilerimin desteği ile yeni bir tarih yazacağız. Bu millet hem meclis te hem Başkanlıkta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük desteği verecektir. Tüm adaylarla el ele vereceğiz, tüm teşkilatlarımızla birlikte halkımıza kendimizi anlatacağız” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan, 5’inci sıra milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ise “Allah nasip ederse bu seçimlerde sizlerin desteği ile 6-0 galip geleceğiz. Malatya’mızı gururla mecliste temsil edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

6’ıncı sıra Milletvekili adayı Vahit Atalan’da, AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne kadar ilklerin öncüsü ve milletin hizmetkarı olduğunu dile getirerek “Bu seçimlerle birlikte güçlü bir meclis ve güçlü bir hükümet seçilecek inşallah” şeklinde konuştu.

Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise 24 Haziran seçimlerinin Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek “Bu seçimlerde parlamenter hükümet sisteminden, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Türkiye’nin dünya lideri olacağı bir seçimi hep beraber yaşayacağız” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise 24 Haziran seçimlerinin tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirerek “İnşallah o gün bizim mücadelemizle ve milletin de kararı ile parlamenter sisteme nokta koymuş olacağız. 16 Nisan’da bu millet Anayasa değişimine evet dedi, ama bu değişim 24 Haziran tarih ile birlikte olacak. Güçlü bir meclis ve güçlü bir hükümet olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya Milletvekili adayları sahneye çıkarak konukları selamladı.