AK Parti Milletvekilleri basınla buluştu

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen kahvaltı programında ilk olarak söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, yorucu bir seçim sürecinin geride kaldığını belirterek, “Huzurlıu ve güvenlik bir seçim sürecinde siz basın mensuplarının da büyük emeği oldu. AK Parti’de olduğu kadar diğer partileri de yoğun şekilde takip etme gayreti içerisinde oldunuz. Seçimlerin hakla yansımasında seçim sırasında partilerin, milletvekili adaylarının söylemlerinin hemşehrilerimize ulaşması noktasında çaba sarf ettiniz” ifadelerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, 24 Haziran’la birlikte artık ülkede yeni bir sürecin başladığını dile getirerek, “Parlamenter hükumet sistemi, bizim için artık tarih oldu. Ama bundan sonraki süreçte inşallah 24 Haziran ile birlikte başlayan süreç Cumhurbaşkanı Hükumet sistemi ile yeni dönem başladı” şeklinde konuştu.

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’de AK Parti olarak ülke geneli ve Malatya’da oy kaybettiklerini hatırlatarak, “Bununla ilgili tahlil sürecimiz gerek genel merkezde gerekse partimizin il başkanlığında devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gerekli dersleri alarak önümüzdeki yerel seçimlere hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. 18 Ağustos’ta yapılacak kongremiz sonrasın da tam gaz çalışmalara devam edeceğiz. AK Parti’de bir seçim biter, bir seçim başlar, bizde durmak yok yola devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, bu süreçte özellikle kurumların ve kurulların oturması ile birlikte hızlı bir şekilde Türkiye’nin değişimi ve dönüşümü noktasında hızlı kararlarla kendini iyice hissettireceği bir dönemi yaşayacaklarını söyledi.

AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı’da Malatya milletvekilleri ile Malatya ve ülke için yapılacak çalışmalar da ele ele vereceklerini belirterek, “Milletimize, ülkemize hizmet için gayret içerisinde olacağız. Öncelikle memlekete huzur ve refahı tesis etmek için gayret içerisinde olacağız. İşsizlerimize iş bulma, ekonomiyi büyütme ve bu anlamda da Malatya’yı her alanda olduğu gibi ileriye taşımak için gayret içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Milletvekili Ahmet Çakır ise, 16 yıldır güçlenen bir ülke ve ekonominin olduğunu belirterek, “Dünya siyaset arenasında artık dikkate alınan bir Türkiye var. Daha güçlü bir Türkiye, birlik ve beraberlik anlamında da güçlü bir Türkiye’nin başlangıcına 24 Haziran’la başlamış olduk” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta basın mensuplarına teşekkür ederek, gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.