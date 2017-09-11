AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Sülük güven tazeledi

Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Tek liste gidilen seçimde İlçe Başkanlığına Mikail Sülük yeniden seçildi.

AK Parti Pütürge İlçe Kongresi ilçedeki bir sosyal tesiste gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Yeniden İlçe Başkanlığına seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mikail Sülük, AK Parti için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ise, Mikail Sülük’e başarılar diledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül de, Pütürge’ye hizmet etmeye devam edeceklerini aktardı. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, Pütürge’nin AK Parti’ye büyük destekler verdiğini ifade ederek, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, yeniden başkan seçilen Mikail Sülük’e başarılar diledi.