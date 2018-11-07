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AK Parti'de aday adaylığı başvuruları sürüyor

2019 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti’de il ve ilçeler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor.

2019 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti'de il ve ilçeler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Bu kapsamda Darende Belediye Başkan aday adalığı için başvuru yapan son isim Devriş Kıhtır oldu.


MASTÖB eski Genel Başkan Yardımcılarından iş adamı Devriş Kıhtır AK Parti İlçe Başkanlığına gelerek başvurusunu yaptı.


Kıhtır burada yaptığı konuşmada, “ İnşallah Darendemize ve şahsıma hayırlı uğurlu olur diğer aday adayı arkadaşlarıma da başarılar dilerim” dedi.

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