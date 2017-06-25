Ak Parti’de Bayramlaşma programı düzenlendi

Bayramlaşmaya Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci’de katıldı.

Ramazan Bayramının birinci günü AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından öğretmen evinde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa Bakan Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekilleri Taha Özhan, Mustafa Şahin ve Nurettin Yaşar, Malatya Büyük şehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya esi Milletvekili Cemal Akın, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Başkan Hakan Kahtalı, bayramın huzur ve barış içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. AK Parti teşkilatı olarak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Kahtalı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşüne değindi. Kılıçdaroğlu’nun ordunun resmini arkasına alarak adalet için yollara düştüğünü söyleyen Kahtalı, “Bu ülke de huzur ve güveni sarsmak için gayret edenlerden olmayacağız. Kılıçdaroğlu yürüyor ama yanlış bir yolda yürüyor. Maalesef farkında bile değil, onu uyandıracak parti teşkilatı üyeleri bile yok yanında ama Allah şükürler olsun bizler her daim milletimizle beraber olduk, millet ne istiyorsa o dedik ve 15 yıldır AK partiyi vatandaşlarımızı iktidar yaptı” dedi.

Bayramlaşma programında daha sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise “İslam alemin Ramazan bayramın kutluyorum. Bir buçuk milyar insan birbirlerine ‘Ramazan Bayramınız mübarek olsun’ diyor” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Çakır ‘da AK Parti’nin her gün güçlenerek yoluna devam ettiğini dile getirerek “İslam coğrafyasında etrafımızda ateş den bir çember var. Ayakta durabilen güçlü bir ülkeyiz, bu birliğimizin beraberliğimizin bayram vesilesiyle artmasını insanlığı barışın huzur kardeşliğin gelmesini diliyorum Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Program son olarak konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise “Ramazan bayramına bizleri eriştirdiği için Allah’a şükürler olsun. Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara eriştirmeyi Allah bizlere nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ülkeyi kalkındırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Tüfenkci, “Bu Ülkenin referansını artırmak için bu ülkenin insanı ulusal arana da hak ettiği yere getire bilmek için gayret gösteriyoruz. Bu Ülke için canını veren şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum gazilerimizde uzun ömürler diliyorum” sözcüklerine yer verdi.

AK Parti teşkilatları olarak milletin derdini çözme noktasında daha fazla gayret göstereceklerini kaydeden Tüfenkci, “Bir yandan esnafımızı geliştirmeye çalışırken bir yandan da ticaret erbabımızı büyütmeye çalışıyoruz. Sanayicimizi büyütüp ihracatçı yapmak istiyoruz. Çıkardığımız yasalarla, teşviklerle 2017 yılına Türkiye olarak çok güçlü girdik ve inşallah büyümeye devam edeceğiz. İhracatımız artırmaya devam edeceğiz, işsizlerimize iş bulmaya devam edeceğiz" diye konuştu.