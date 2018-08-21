AK Parti’de bayramlaşma töreni

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşen bayramlaşma törenine AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya eski Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma merasiminde açılış konuşmasını yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, tüm Malatyalıların Kurban Bayramını tebrik ederek “Bu bayramlar birlikteliğin ve beraberliğin paylaşıldığı mukaddes günlerdir. Bayramlar bizler arasında kaynaşma, dayanışma duygularını güçlendiren çok önemli ve özel günlerimiz” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise katılanların bayramını kutlayarak “Bayramlar birlikteliğin, beraberliğin zirve yaptığı günlerdir. Biz de AK parti teşkilatları olarak AK Davanın mensupları olarak Kurban Bayramını en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’da konuşmasında bayramların İslam alemi için önemine değinerek “Zalimlerin yapmış oldukları tuzaklar inşallah başlarına geçer. Biz birlik ve beraberlik içerisinde vatanımıza, milletimize, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Yerelde belediyeler genelde hükümet olarak bu gayret içerisinde çalışacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır’da yaptığı kısa konuşmada, tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutlayarak, “Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Yüce Allah, daha nice güzel bayramlarda bizleri her zaman daha güçlü kılsın” dedi.

Son olarak söz alan Milletvekili Bülent Tüfenkci ise bayramların birlik ve beraberliğin en üst seviyeye çıktığı günler olduğunu ifade ederek “Güven ve huzur içerisinde ülkemizde bayramı yaşarken, dünyanın başka coğrafyalarında Müslümanlar zulüm görerek bayramı bayram tadında yaşayamamaktadırlar.” İfadelerine yer verdi.

ABD’nin ekonomik saldırılarına da değinen Tüfenkci, “Türkiye bütün saldırılara rağmen gerek ekonomi, gerek terör saldırılarına rağmen Allah’a hamd olsun Cumhurbaşkanımız, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edecek” şeklinde konuştu.

Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletine, vatanına, bayrağına ve milletine ihanet etmeyen her bir kardeşimizle, 81 milyon kardeşimizi de bir bilerek beraber olarak, kucaklayarak Türkiye’ye daha müreffeh bir ülke konumuna getireceğiz inşallah. Son günlerde yaşanan ekonomik teröre ve saldırılardan medet uman özellikle ana muhalefet partisi, siyasi bir kargaşa çıkarma peşinde. Daha kendi kongrelerini yapamayan, delegelerin taleplerini geçiştirmeye çalışanlar, kendi delegelerini dahi sayamayanlar bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bunun takdirini de milletimize bırakıyoruz. Millet kimin ne olduğunu çok iyi gördü”