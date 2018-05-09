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09 Mayıs 2018 17:00

AK Partide mülakat süreci

AK Parti Genel Merkezinde milletvekilliği adaylığı için mülakata giren AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabri Unat, “Mülakat sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AK Partide mülakat süreci

09 Mayıs 2018 17:00


24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi milletvekilliği adaylığı süreci devam ederken milletvekilleri AK Parti Genel Merkezinde mülakata çağrılıyor. Mülakata giren isimlerden biri de AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabri Unat oldu. Mülakat sonrası bir değerlendirme yapan Unat, sonucun tüm Malatya ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Hangi sonuç çıkarsa çıksın AK Partiye ve Türkiye’ye her şartta ve koşulda hizmet edeceklerini aktaran Unat, AK Partinin bir dava ve gönül partisi olduğunu ve bu davaya asla küsmeyeceklerini aktardı. Milletvekili olması durumunda Malatya’ya ve Türkiye’ye en güzel şekilde hizmet edeceklerini dile getiren Unat, bütün aday adaylarına başarılar diledi.


Unat, konuşmasının sonunda Malatyalılara selam ve sevgilerini gönderdi.




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