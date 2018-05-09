AK Partide mülakat süreci

24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi milletvekilliği adaylığı süreci devam ederken milletvekilleri AK Parti Genel Merkezinde mülakata çağrılıyor. Mülakata giren isimlerden biri de AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabri Unat oldu. Mülakat sonrası bir değerlendirme yapan Unat, sonucun tüm Malatya ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Hangi sonuç çıkarsa çıksın AK Partiye ve Türkiye’ye her şartta ve koşulda hizmet edeceklerini aktaran Unat, AK Partinin bir dava ve gönül partisi olduğunu ve bu davaya asla küsmeyeceklerini aktardı. Milletvekili olması durumunda Malatya’ya ve Türkiye’ye en güzel şekilde hizmet edeceklerini dile getiren Unat, bütün aday adaylarına başarılar diledi.

Unat, konuşmasının sonunda Malatyalılara selam ve sevgilerini gönderdi.