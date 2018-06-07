AK Parti’de seçim çalışmaları

Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Pütürge ve Doğanyol ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya Milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Pütürge ve Doğanyol ilçelerini ziyaret etti.

İlçe ziyaretlerinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 24 Haziran’da çok önemli bir sürece gireceklerini ifade ederek, "Türkiye’nin büyük fotoğrafında, Türkiye’ye yapılmak isteneni herkes iyi biliyor. Uluslararası güçlerin ve terör örgütlerinin en büyük hedefi, Erdoğan’sız ve AK Parti’siz bir Türkiye tasavvur ediyorlar. İşte bunun önüne geçebilmek için, AK Partili ve Erdoğanlı bir Türkiye için Pütürge’den en az yüzde 95 oy istiyoruz" dedi.

Pütürge ilçesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında da konuşan Çalık, 24 Haziran’ın Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Çalık, Türkiye’nin 24 Haziran’da önemli bir dönüm noktasına gireceğini belirterek, şunları söyledi: "Biz yüzyıllık köhnemiş Parlamenter Sisteme nokta koyduk. Pütürge buna tam nokta koydu. 16 Nisan’da, ’Artık Parlamenter Sistemi istemiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni istiyoruz’ dediniz. O gün yapmış olduğunuz işin tamamlanmasını 24 Haziran’da yapacaksınız. Kılıçdaroğlu ve saz arkadaşları çıkmış diyorlar ki ’Biz eski sisteme, Parlamenter Sisteme geri döneceğiz.’ Hiç kimse milletin iradesinin üzerinde başka bir irade tanımasın. Milletimiz, Pütürge başta olmak üzere Parlamenter Sistemin yerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni koymuştur. 24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan’ı hep birlikte cumhurbaşkanı seçeceğiz. 24 Haziran’da Pütürge, Malatya ve Türkiye’ye yaptığımız hizmetlerle Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz, Malatya’dan da 6 AK Partili vekili meclise göndereceğiz".

AK Parti Malatya Milletvekili adayı Ahmet Çakır ise, yeni bir sürece girdiklerini ifade ederek, "Bizim işimiz hizmet, gücümüz ise milletimizdir. Biz sloganları üretirken tesadüf üzerine değil, AK Parti’nin izlemiş politikadan doğan sloganlardır. Bizim işimiz hizmet. Muhalefetin ’her yaptığınızı durduracağım’ demesi gerçekten akla ziyan. Bunu bizim yüzümüze bakarak söylemesi de kendini bilmezliktir. Bunlar bu ülkede milletin yüzüne bakarak, bu milletin, bu ülkenin geleceğini garanti edecek bütün devasa projeleri, Avrupa’nın en büyük projesini, Türkiye’nin en devasa savunma projelerini dahi ’durdurabiliriz’ deme cüretini gösteriyorlar. Kirli siyasette bu süreci oluşturdular. Ekrandan bakarak teröre destek çıkabiliyor. Diyor ki ’PKK Kandil’den gitti, Kandil’e niye girelim?’ cümlesini kullanabiliyor. Biz hangi ortam olursa olsun, hangi siyasi kirlilik olursa olsun biz doğruyu asla kaybetmemeliyiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili adayı Hakan Kahtalı da, "Malatya’mızda hep birlikte 6’da 6 yaparak hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti heyeti, seçim çalışmaları kapsamında Bingöllüler Derneğini de ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Bu partinin asıl sahibi millet. 2001’de kurulduğu zamanda aynı şekilde bu davaya aynı şekilde bakıyorduk. Bu davayı asıl yücelten sessiz çoğunluktur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır ise "Bu süreç içerisinde özellikle İslam coğrafyası, bölgemiz, Ortadoğu hangi acıları yaşadı, bu acıları yaşatan kimler, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları iyi biliyoruz. Batı’nın, Haçlı zihniyetinin ve Siyonizm’in bir araya geldiği, konu Türkiye olunca ne kadar çelişiyor gözükseler de aslında onlarda birlikte hareket ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

Darbe girişimlerinin hepsinin bertaraf edildiğini dile getiren Çakır, "Güçlü bir lider ve ona inanan güçlü bir halk yapısı vardı. Her fitneye, siyasi kirliliğe karşı doğruları gören bir halk kitleri vardı. Bu halk kitlesi, yüreğiyle ve gerçekten inanarak cumhurbaşkanımızın arkasında durdu. 24 Haziran’da gerçekten çok önemli bir süreç. Bu süreçte de biz gerçekten birçok yapıyla mücadele ettik" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın oyuyla ilk defa seçilen cumhurbaşkanı olduğunu anımsatarak, "24 Haziran’da hem meclis için AK Parti’ye desteğimizi vereceğiz hem de cumhurbaşkanlığı için cumhurbaşkanımıza desteğimizi vereceğiz. Çok güçlü bir meclisle Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız. Kılıçdaroğlu kendisine bir aday çıkarttı. Kendi partisine başkan olarak layık görmediği kişiyi bu ülkeye başkan yapmaya çalışıyorlar. Millet bu oyunun farkında. İp diye bir parti çıktı, ne zaman, niçin, kimler tarafından kurulduğunu ve nasıl kullanıldığını da çok iyi biliyoruz. İnşallah milletimiz güçlü bir destekle, güçlü bir meclisle, güçlü bir iradeyle bu ülkeye yeniden yönetmesi için cumhurbaşkanımıza yetki verecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise şöyle konuştu:

"24 Haziran sürecine girerken bir kez daha coğrafyamızın zorluklarını bize yaşatmak istiyorlar. Bütün uluslararası güçlerin ve üst akılların Türkiye üzerinde elini içine sokup karıştırmak istediği bir ülke olması arzusuyla yanıp tutuştuklarını biliyor ve görüyoruz. Uluslararası güçlerin oklarını Türkiye’ye çevirdiği bir dönemde, terör örgütlerinin Türkiye üzerinde oyun oynamak istedikleri bir dönemde seçime gidiyoruz. 24 Haziran’ın öneminin sizlerde en az bizim kadar farkındasınız. Oklar Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Eski Türkiye fotoğrafını herkes iyi hatırlıyor. Bu milli, yerli bir meselesidir. Bu vatan, millet meselesidir."

Çalık, Ak hizmetlere devam etmek istediklerini belirterek, "Hak yemeyen ama kendi hakkını da kimseye yedirmeyen yiğit kardeşlerimin destek ve dualarıyla inşallah 24 Haziran’da biz Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz. Allah nasip ederse, Malatya’dan da 6 milletvekili çıkarmak istiyoruz. Malatya’da 6-0, Bingöl’de 3-0, Türkiye’de de 300 milletvekiliyle güçlü meclis, güçlü yürütme ve güçlü Türkiye’yle yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken, "İnşallah desteklerinizi verirsiniz Malatya’da 6’da 6, Bingöl’de de 3’te 3 ile sizleri mecliste temsil ederiz" diye konuştu.