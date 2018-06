AK Parti’de seçim gezileri sürüyor

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında düzenlenen toplantılarda ve ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Derebeyleri Taraftar Grubu tarafından Malatya İnönü Stadı’nda düzenlenen iftar yemeğine katılan Ahmet Çakır, derneğe düzenledikleri iftar için teşekkür etti.

Malatyaspor’un herkesin ortak sevdası olduğunu ifadeden Çakır, "Malatyaspor hepimizin gözbebeği, üzerine titriyoruz. Herkesin saygı duyması gereken bir değer" ifadelerine yer verdi. AK Parti Malatya Milletvekili Adayları Ahmet Çakır ve Vahit Atalan, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında Turgut Özal Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan, "Malatya, kurulduğu günden bugüne AK Parti’mize büyük bir destek veriyor. Buda benim Malatyalı hemşerilerimin ince eleyip sık dokumasından kaynaklanıyor. Benim Malatyalı hemşerilerim İnce’yi eler, Erdoğan’ı seçer. İnce’yi eler ve AK Parti milletvekillerini seçer. Benim hemşerilerim okuyor, görüyor ve diğer partilerin ne yaptıklarını görüyor. Muhalefetin ’yıkmaktan, kapatmaktan’ başka söylemleri yok" şeklinde konuştu

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır ise muhalefetin karalama siyaseti yaptığını dile getirerek “İnsanların zihinlerini bulandırmak, korkutmak ve oradan ne kadar ’oy çalabilirim’ hesapları var. Yoksa ülke, gelecek ve insanlar için ortaya koydukları bir proje yok. Sadece her şeye karşı gelmek var. Bir yasakçı zihniyetten ortaya çıkmış, her şeyle kavgalı, her şeye itiraz eden, insanların geçmişine ve tarihine asla sahip çıkmayan ve gelecek planları yapamayan bir döngü içerisindeler. Dolayısıyla da sürekli kaybeden bir yapı içerisindeler” ifadelerini kullandı.

"Hep yenildiler, yarın da yenilecekler"

AK Parti Milletvekili adaylarından Hakan Kahtalı ise Dörtyol ve Halep Caddesi ile Dilek Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu, Rutikanlılar Derneği’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Ziyaretlerde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "AK Parti 2001’de kuruldu ve 2002’de iktidara geldiğinde bu ülkenin önündeki kısıtlama, insan hak ve özgürlüklerinin ortadan kalktığı bir durum, ekonomik olarak çökmüş bir ülke, itibarını kaybetmiş ve IMF’ye borcu vardı. Bir lider çıktı. ’Bir kefenimizi giyip çıktık. Sonunda ölümde olsa bu millete hizmet edeceğim’ dedi. Allah’a şükürler olsun o günden bugüne kadarda 16 yılda ülkemizi cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış bütün hizmetlerin kat be kat daha fazlasını ülkemize kazandırdı" şeklinde konuştu.

16 Nisan’da milletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ’evet’ dediğini ifade eden Kahtalı, “Milletimiz 16 Nisan’da, Parlamenter Sistem’den, Başkanlık Sistemi’ne geçişi oyladı. Bu oylamada da cumhurbaşkanımızın talep etmiş olduğu şekilde milletimiz karar verdi ve ’bunu uygun görüyoruz’ dedi. Şimdi bir yol değişimi var. Bu yol değişimini de kazasız belasız atlatmamız lazım. İnşallah bunu 24 Haziran’da gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse 13.seçimde de Recep Tayyip Erdoğan’a oyun kuran hem içeridekiler hem dışarıdakiler hem Siyonistler hem emperyalistler, 24 Haziran akşamı sandıklar açıklanmaya başladığı andan itibaren açıklama yapamayacak duruma gelecekler” diye konuştu.