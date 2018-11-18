AK Parti'de temayül heyecanı

Malatya'da, AK Parti'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde aday göstereceği il ve ilçe belediye başkanlarının belirlenmesinde büyük rol oynaması beklenen temayül yoklaması başladı.

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 16 Kasım Cuma günü itibariyle son bulurken, aday adayları temayül yoklamasında, ilk defa uygulamaya konulan elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan temayülde yarışacak.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Yeni Kapalı Spor Salonundan yapılan temayül yoklamasına AK MKYK Üyesi Efkan Ala, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, il ve ilçe belediye başkan aday adayları ve il merkezi ve ilçelerde üye olan bin 640 katıldı.

“Yoğun katılım var”

Burada konuşan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Teşkilat içi temayül yoklamamızı gerçekleştiriyoruz. Sistemimizin denemesini ilk oyu kullanarak gerçekleştirdik. E-temayül sistemini ilk defa kullanıyoruz. Elektronik ortamda, bilgisayar üzerinde teşkilat mensuplarımız oylarını kullanacaklar. Ben bu seçimin, temayül partimize, milletimize, hemşehrilerimize ve adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu sistemle kullanılan oylar direkt Genel Merkeze yansıtıldığı için hiç kimsenin görmesi ve müdahale etmesi söz konusu değil. Kimin hangi oyu kullandığının bilinmesi, öğrenilmesi de mümkün değil. Dolayısıyla partili arkadaşlarımız, delegelerimiz çok rahat bir şekilde gizlilik içerisinde oylarını kullanarak, destekledikleri belediye başkan aday adaylarına oylarını verecekler. Şu anda bin 640 civarında kayıtlı delegemiz var. Biz bütün delegelerimizin gelmesini bekliyoruz. Yoğun bir katılım var. Delegelerimiz öncelikle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız için, daha sonra kendi ilçeleri için oy kullanacaklar. Büyükşehir Belediye Başkanı adayları için oy kullanacak delege sayımız 930 ama diğer ilçe belediye başkan adaylarımız için kullanılacak oy sayısının toplamı bin 640. Ciddi sayıda aday adaylarımız var. Yaklaşık 99 civarı. Bunun sonucu açıklanmayacak. Tamamen gizli. Hiç kimse ama hiç kimse kimin hangi oyun kullandığını bilemeyecek. Bunun sonuçları akşam 17.00 itibariyle bizzat Cumhurbaşkanımıza sunulmuş olacak” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK üyesi Efkan Ala ise, yeni sistem hakkında bilgi vererek, “AK Parti bütün seçimleri, adayları olabildiğince yeni sistemle ve katılı sağlayarak yapıyor. Şimdi de temayül yoklamalarını Malatya'dan başlattık. Delegelerimiz elektronik ortamda oylarını kullanacak. Bu sonuçlar da hemen Genel Merkezi'mizde izlenebilecek. Bu yeni bir sistem. bu sistem hem vatandaşlarımıza, delegelerimize kolaylık sağlayacak hem de daha emin bir biçimde herkes verdiği oyu bilecek. Genel Merkez bu oyları anında görebilecek. Oy verme işlemi güzel ve bir şenlik havası içerisinde geçiyor. sistem demokratik bir sonuç elde etmek için bütün süreçleri demokratik bir şekilde işletme anlayışına dayanıyor. Yeni sitemde vatandaşlarımız elektronik ortamda kendi tercihlerini ortaya koyabiliyorlar. Parti içi katılımı sağlıyor. Parti yöneticilerimiz ve bütün AK Parti'de faaliyet gösterenler, delegelerimiz bir şenlik havası içerisinde adaylarımızın belirlenme sürecine katılıyorlar. Aslında bu tam da istediğimiz bir durum. Türkiye'nin geldiği aşamayı göstermesi bakımından önemli. partimizin demokratik süreçlere verdiği ehemmiyet bakımından önemli. Güzel bir süreç yaşıyoruz, güzel bir sonuç alacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.