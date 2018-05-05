AK Parti’de temayül yoklaması

Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Temayül Yoklamasına katılan aday adaylarından genç işadamı Sabri Unat, istişare kültürünün olduğu AK Parti’de temayüllerin önemine değindi. Malatya’ya hizmet etme adına yola çıktıklarının altını çizen Unat, birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’da temayül yoklamasının yapıldığını söyledi.

Fırsat verilmesi durumunda Malatya ve ülke için önemli hizmetler yapacağına inandığını dile getiren Unat, “Bundan sondaki aşamasında aday olmasak dahi biz Malatya’nın emrindeyiz. Devamlı hizmet edeceğiz İnşallah. Şehrimiz için gecemizi gündüzümüze katarak hizmet etmek istiyoruz” dedi.

24 Haziran seçimlerine kısa bir sürecin kaldığını da belirten Unat, “Bu seçimlerde halkımız yine istikrardan yana, adaletten yana, güvenden yana olacaktır. Ben inanıyorum ki şer odakları ve ülkemizi karıştırmak isteyen dış güçlere karşı dimdik ayakta duran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a halkımız yine desteğini vererek başkan seçecektir. Bizlerde AK Parti saflarında Cumhurbaşkanımız ile birlikte ülkenin 2023 başta olmak üzere birçok hedefine hızlı bir şekilde ilerlemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.