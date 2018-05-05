Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 17:04

AK Parti’de temayül yoklaması

24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti’de tüm illerden temayül yoklaması gerçekleştirirken, Malatya’da da partililer milletvekili adayı görmek istedikleri isimleri seçtiler.

AK Parti’de temayül yoklaması

05 Mayıs 2018 17:04


Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Temayül Yoklamasına katılan aday adaylarından genç işadamı Sabri Unat, istişare kültürünün olduğu AK Parti’de temayüllerin önemine değindi. Malatya’ya hizmet etme adına yola çıktıklarının altını çizen Unat, birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’da temayül yoklamasının yapıldığını söyledi.


Fırsat verilmesi durumunda Malatya ve ülke için önemli hizmetler yapacağına inandığını dile getiren Unat, “Bundan sondaki aşamasında aday olmasak dahi biz Malatya’nın emrindeyiz. Devamlı hizmet edeceğiz İnşallah. Şehrimiz için gecemizi gündüzümüze katarak hizmet etmek istiyoruz” dedi.


24 Haziran seçimlerine kısa bir sürecin kaldığını da belirten Unat, “Bu seçimlerde halkımız yine istikrardan yana, adaletten yana, güvenden yana olacaktır. Ben inanıyorum ki şer odakları ve ülkemizi karıştırmak isteyen dış güçlere karşı dimdik ayakta duran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a halkımız yine desteğini vererek başkan seçecektir. Bizlerde AK Parti saflarında Cumhurbaşkanımız ile birlikte ülkenin 2023 başta olmak üzere birçok hedefine hızlı bir şekilde ilerlemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç