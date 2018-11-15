AK Parti'de temayül yoklaması yapılacak

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi Ak Parti Malatya İl teşkilatı tarafından yeni kapalı spor salonunda temayül yoklaması yapılacak.

AK Parti Malatya il Başkanı İhsan Koca parti binasında basın açıklaması düzenleyerek, 18 Kasım Pazar günü Yeni Kapalı Spor salonunda temayül yoklaması yapılacağını ifade etti. Koca, “31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel yönetimleri seçimleri için, aday adayı ve müracaat sürecini başlatmış duruda. AK Parti için aday belirleme sürecinde aşamaları var bunlardan bir tanesi Pazar günü gerçekleştireceğimiz yeni kapalı spor salonunda temayül yoklaması yapacağız. Bu güne kadar gerçekleştireceğimiz temayül yoklamalarından farklı olacak. Bu yılki Ak Parti e temayül yoklaması şeklinde yapılacaktır. Hem zamanda tasarruf hem de kırtasiye ve kağıttan tasarruf ve süreci hızlandırma adına genel merkezimizin uygulamaya aldığı, temayül şeklinde gerçekleştirmiş olacağız. İlçe belediye ve Malatya büyük şehir belediye aday adaylarımızın temayül yoklaması gerçekleştirecektir. Aday adaylarımızın hakkındaki görüşlerini tespit edilmesidir. Temayül uygulamamız, tüm Türkiye'de 18 Kasım Pazar günü, sabah 8.00'den öğleden sonra gerçekleştirilecek şeker fabrikası yanı yeni kapalı spor salonunda yapılacak” diye konuştu.