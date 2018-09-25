AK Parti'den MHP'ye ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekillerinin MHP'yi ziyaretinde konuşan MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin söylemini yerine getiriyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, MHP Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer'in de yer aldığı ziyarette AK Parti heyetini, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve MHP il yönetimi karşıladı.

MHP İl Başkanı Bülent Avşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken AK Parti Malatya İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer'de “Elini taşın altına koymuş olan, ülkesinin bekası için büyük gayret sarf eden AK Parti'nin başarılı çalışmalarına MHP'nin vatanseverliği de eklenince Allah'a hamt olsun ülkemize huzur sükûnet nasip oldu” diye konuştu.

Daha sonra söz alan MHP Malatya Milletvekilli Mehmet Celal Fendoğlu ise, Cumhur ittifakının Millet aklı anlamına geldiğini ifade ederek “Bundan sonrada ülkenin geleceği, bekası ve huzuru devam edene kadar da bu böyle sürecek. Aramıza fitne sokmaya ve aramızı bozmaya kalkanlar bilsinler ki, karşılarında Türkiye sevdalısı bir ittifak var. Bu ittifak ile birlikte inanıyorum ki ülkemiz, hak ettiği daha iyi yerlere gelecektir” dedi.

Malatya milletvekilleri olarak kentin sorunlarını hep birlikte el ele çözmeye çalışacaklarını dile getiren Fendoğlu, “Bu konuda herkes rahat olsunlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin bizlere, ‘ittifakı bozabilecek, fitneden, eylemlerden, söylemlerden kaçınmamız gerektiği' gibi söylemini yerine getiriyoruz. Bu böyle de devam edecek” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğinin altını çizen AK Parti Malatya Milletvekilli Ahmet Çakır da, Malatya'da siyasi partiler ile iyi bir diyaloglarının bulunduğunu belirterek “Ülkeyi kalkındıran da, geliştirende siyasi partilerdir. Dolayısıyla bizlerde hem ülkemizi, hem de ilimizi nasıl geliştirebiliriz diye her zaman bir ittifakla, görüşmeyle yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye üzerinde birçok oyun oynandığını da dile getiren Çakır, “Hem içeride, hem dışarıda yapılandırılmış, ülkeyi frenlemek ve kaosa sürüklemek isteyen yapılar var. Bunların uzantıları AK Parti ile birlikte tek tek kırıldı. Bunlar ülkenin en hassas kurumlarına kadar sızmışlardı. Beşli çete dediğimiz, askerin içerisine girmiş yapılar vardı. AK Parti bu iç vesayet darbeci yapıları tek tek kırdı. İç vesayet kırılınca sıra dış vesayete geldi. Dış vesayette elinden gelen her türlü saldırıyı gerçekleştiriyor. Bu saldırıları sadece terör saldırıları olarak görmek doğru değil. Ekonomik saldırılar var. Türkiye büyüme rakamlarına bakıldığında Avrupa'dan çok daha iyi” diye konuştu.