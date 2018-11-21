AK Parti'den sevgi evlerine ziyaret

Çocuklara hediyeler veren Kavuk, “Çocukların güzel bir dünyada yaşayabilmesi için bütün ülkelerin seferber olması gerekiyor. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de çocuk haklarının en yüksek düzeye getirilmesi amacıyla son yıllarda birçok önemli adım atıldı. Çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Son dönemlerde bölgede yaşanan şiddet ortamında en büyük mağduriyeti çocuklar yaşıyor. Sokaklar bu manada şiddet eylemlerinin konusu haline getiriliyor ve çocuklar orada perişan ediliyor. Ben bu çocukları, çocuklarımız olarak görüyorum. Çocuklar sokaklardan çekilmeli ve okumalı. Bizim çocuklarımız yarının bu toplumun geleceğine, hizmet etmeleri lazım, çok şükür bizim ülkemizde artık böyle durumlar genel olarak söz konusu değil. Özellikle Ak Parti iktidarı döneminde bu çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda yaşamaları, yetişmeleri için bir çok yatırımlar yapıldı. Bunların en güzel örneklerinden biri MİAD tarafından yapılan bu Sevgi Evleridir. İhtiyaç duyulan noktalarda bu Sevgi Evleri daha da çoğalmaktadır. Ben buradaki çocukların yetişmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.