AK Partili adaylar basın ile sahurda bir araya geldi

Bir restoranda düzenlenen programın açılış konuşmasına yapan AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca,31 Mayıs’ta Malatya’ya ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya’ya yakışır bir şekilde ağırlayacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Partinin Milletvekili adaylarının da birer konuşma yaptığı programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, "AK Parti 16 yıldır millete hizmet yolunda, yola çıkarken gerçekten çok zor yolları aşarak bugünlere Allah’a hamd olsun geldik. Bugün yeniden millete hesap vermek, milletin önüne çıkarak geçmiş 3 yılın muhasebesini yapmak için yeniden milletten yetki almak üzere 24 Haziran’da sandığa gidiyoruz. AK Parti olarak bugüne kadar milletimize hep hesap verdik, her zaman hesap vermeye hazır şekilde milletimize hizmet ettik. Bundan sonrada Allah izin verirse milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye’nin bir yol ayrımına girdiğini aktaran Bakan Tüfenkci,"16 Nisan halk oylamasında milletimiz evet dedikten sonra artık Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin yolu açıldı ve 24 Haziran’da gerçekleştireceğimiz seçimde şunu seçeceğiz Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin uygulamasını kimler yapacak. ‘Evet’ diyenler mi yapacak, o gün ‘hayır’ diyenler mi yapacak. Biz 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir darbe ile karşı karşıya kaldık. Gezi Park ile başlayan,6-7 Ekim olaylarından tutun 17-25 Aralık yargı darbesine akabinde 15 Temmuz alçak darbeye onun karşısında milletin direnişine ve Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline karşı yapılan bu saldırlar karşısında, Türkiye’nin ebet ve müddet olarak yaşaması noktasında Türk Milletinin bir tavır geliştirmesi ve bu noktada Cumhur İttifakının ortaya çıkarak milletin huzuruna gelmesi Türkiye için esasında yeni ufukları ve güçlü Türkiye’yi oluşturma noktasında yeni bir sistem değişikliğini ortaya koydu" şeklinde konuştu.

15 Temmuz sonrasında kredi derecelendirme kuruluşlarının devreye girerek ekonomik baskılarla Türkiye’yi dize getirmeye çalıştıklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, "2016 yılı sonunda hükümetin almış olduğu tedbir ve teşviklerle 2017’de bunu başaramadılar ve Türkiye 7.4 gibi bir büyümeyi yakaladı. Akabinde özellikle Afrin operasyonu hemen sınırlarımızın yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı binlerce kilometre öteden gelen hemen sınırlarımızın yanında operasyon çekmeye çalışanlara karşı, bu oyunlarını bozan bir lidere karşı, daha fazla finansal araçları kullanarak Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalıştılar ama emin olun başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.

Malatya’da verdikleri bütün sözleri yerlerine getirdiklerini belirten Bakan Tüfenkci,"Biz planlarımızı 2019’a göre yapmıştık. Çoğunu gerçekleştirdik, diğer projenin de ihalesi yapıldı,projelerde devam ediyor. Malatya’yı 6. bölge teşviklerinde faydalanır hale getirdik. Yine yer bulduğumuzda hemen faaliyete geçireceğimiz şehrin içerisinde kalan küçük sanayi sitelerini şehrin dışına çıkararak özellikle esnafımızı da büyütme noktasındaki sözümüzü de yasanın içerisine koyarak Malatya’yı pilot il haline getirdik.Bu noktada faizsiz kredilerle taşınma destekleri ile Malatya’yı büyütme ve geliştirme noktasında önemli bir adımı attık. 29 Mayıs’ta da protokolünü gerçekleştireceğiz Malatya’ya lisanslı depoculuğu kazandıracağız. Biz Malatyalı hemşehrilerimizin hizmetine talibiz.Sonucunda Malatya kararını verecek, ben inanıyorum ki, Malatya Cumhurbaşkanımızı Ankara’ya askersiz göndermeyecek,askerleriyle beraber gönderecek, çünkü önümüzdeki dönem çok daha fazla güçlü bir Türkiye’yi çok güçlü bir meclisi ve Malatya’yı hayal ediyoruz” diye konuştu.