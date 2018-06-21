AK Partili adaylar esnaf ziyaretlerinde

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında çalışmalarını sürdüren ak adaylar, ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, Akçadağ ilçesinde AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, Kapalı Çarşı esnafını, AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken ise Fahri Kayahan Caddesi esnafını ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Akçadağ ilçesini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çakır, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Çakır, "Akçadağ en çok geldiğimiz ilçe. Akçadağ, büyükşehir olarak ciddi yatırım yaptığımız ilçelerin başında geliyor. Merkezde Akçadağ’ın altyapısı yenilendi. 50 yıllık Akçadağ’ın ihtiyacı olan altyapı yenilendi" dedi.

Türkiye’nin 24 Haziran’da önemli bir seçim yapacağını ifade eden Çakır, "24 Haziran’ı Türkiye için bir dönüm noktası olarak görebiliriz. Bu sadece ülkemizle sınırlı değil, tüm İslam coğrafyası, Ortadoğu’daki barış, huzur ve istikrar adına Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın güçlü bir oy ile çıkması gerekiyor. AK Partinin meclise güçlü bir şekilde girmesi gerekiyor. Terörün kökünü kazıyacağız. Artık terörün sonuna gelindi" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili adayı Hakan Kahtalı ise merkezde Kapalı Çarşı esnaflarını ziyaret ederek, 24 Haziran’da AK Partiyle güçlü bir şekilde yola devam etmek için destek istedi.

Kahtalı, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin Türkiye için dönüm noktası olduğunu kaydeden Kahtalı, "24 Haziran’da durmak yok yola devam diyelim. Pazar günü AK Parti’ye güçlü bir destek bekliyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bozulması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partimizin seçimden güçlü bir şekilde çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kahtalı daha sonra AK Parti Malatya Milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ile birlikte Bentbaşı Mahallesinde düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlara hitap etti.

Mahalle toplantısında konuşan AK Parti Malatya milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken, "Önümüzde 24 Haziran gibi çok önemli bir seçim var. Şer odaklarına gününü göstereceğimiz ve onlara dersini vereceğimiz, sandığa onları gömeceğimiz bir süreç başlıyor. AK Parti bir hizmet hareketi. AK Partinin amacında hizmet var. AK Parti 24 saat hizmet, proje üreten bir parti. AK Partinin haricinde bir tane hizmet üreten siyasi parti yok" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı ise 24 Haziran’da Türkiye’nin önemli bir seçim yapacağını belirterek, şunları söyledi: "Afrin’de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik şimdi Kandil’de mücadele ediyoruz. Ülkemizin neresinde bir terörist varsa onları yok edip, ülkemizin refah ve huzurunu artırmak için gayret içerisindeyiz. Birileri yapmak, ülkeyi huzura ulaştırmak için gayret ederken birileri yakmak, yıkmak için hedef koyuyor, proje geliştiriyor. Biz, 16 yıldır ülkemizse nasıl hizmet ediyorsak, nasıl terörle ve bu ülke üzerinde hesapları olanlarla mücadele ediyorsak, 24 Haziran’dan sonrada başta Malatya’mız olmak üzere 81 milyonla beraber tarafımızı net ortaya koyarak, onların oyunlarını bozup, başlarına geçireceğiz."

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken ise Fahri Kayahan Caddesi esnafını ziyaret etti.

Plalandöken, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde esnaflardan destek istedi.