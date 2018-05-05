Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 14:45

AK Partili Aladağ seçim çalışmalarını sürdürdü

AK Parti 27.

AK Partili Aladağ seçim çalışmalarını sürdürdü

05 Mayıs 2018 14:45

dönem Malatya Milletvekili aday adayı Avukat Osman Aladağ, "Alevisi, sünnisi, kürdü, türkü çok çeşitli kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı huzurlu bir kent olan Malatya’mız her şeyin en iyisine layıktır" dedi.


Seçim çalışmalarına Akçadağ ve Darende ilçelerinde devam eden Aladağ, Akçadağ AK Parti ilçe Başkanı Arif Tutal ile Darende AK Parti ilçe Başkanı Süleyman Şimşek’i ziyaret ederek bir süre görüştü.


Ziyarette konuşan Aladağ “Malatya, Türkiye’de birlik ve beraberliğin, ortak kültürel birikimin en güzel harmanlandığı şehirlerimizin başında gelir. Malatya, sevginin, kardeşliğin ve hoşgörünün şehridir. Alevisi, sünnisi, kürdü, türkü çok çeşitli kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı huzurlu bir kent olan Malatya’mız hizmetin en iyisine layıktır. Son 16 yılda Malatya’mıza çok güzel hizmetler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bizlerde halkımızın desteği ile şehrimize daha güzel hizmetler sunma noktasında gayret ve çaba göstermek adına yola çıktık. Her şey nasip işi. Bizim aday adaylığımızda bir nasip işidir. Partimizin yetkili organları onay verir listede yer alır vede halkımızın desteği ile milletvekili olarak seçilirsek Malatyalıların emrinde olacağımızdan kimse şüphe etmesin, çünkü bizim derdimiz, Malatya bizim derdimiz insanımızdır" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç