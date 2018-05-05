AK Partili Aladağ seçim çalışmalarını sürdürdü

dönem Malatya Milletvekili aday adayı Avukat Osman Aladağ, "Alevisi, sünnisi, kürdü, türkü çok çeşitli kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı huzurlu bir kent olan Malatya’mız her şeyin en iyisine layıktır" dedi.

Seçim çalışmalarına Akçadağ ve Darende ilçelerinde devam eden Aladağ, Akçadağ AK Parti ilçe Başkanı Arif Tutal ile Darende AK Parti ilçe Başkanı Süleyman Şimşek’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette konuşan Aladağ “Malatya, Türkiye’de birlik ve beraberliğin, ortak kültürel birikimin en güzel harmanlandığı şehirlerimizin başında gelir. Malatya, sevginin, kardeşliğin ve hoşgörünün şehridir. Alevisi, sünnisi, kürdü, türkü çok çeşitli kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı huzurlu bir kent olan Malatya’mız hizmetin en iyisine layıktır. Son 16 yılda Malatya’mıza çok güzel hizmetler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bizlerde halkımızın desteği ile şehrimize daha güzel hizmetler sunma noktasında gayret ve çaba göstermek adına yola çıktık. Her şey nasip işi. Bizim aday adaylığımızda bir nasip işidir. Partimizin yetkili organları onay verir listede yer alır vede halkımızın desteği ile milletvekili olarak seçilirsek Malatyalıların emrinde olacağımızdan kimse şüphe etmesin, çünkü bizim derdimiz, Malatya bizim derdimiz insanımızdır" diye konuştu.