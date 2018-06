AK Parti’li Çalık’tan ’Millet İttifakı’ değerlendirmesi

Milletimiz yıkım ittifakına da asla ve asla geçit vermeyecektir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Yeni Sanayi Sitesi çevresi, Kömür Tevzi esnafı ile Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret etti. Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ’Geri Dönüşüm Mucitleri Ödül Töreni’ne de katılan Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldıktan sonra Topsöğüt Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Çalık, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Yeni Sanayi Sitesi çevresi ve Kömür Tevzi esnafını ziyaret etti. Esnaflardan 24 Haziran için destek isteyen Çalık, ’Durmak yok yola devam’ dedi. Esnaflarla sohbet eden Çalık, "Birçok darbeyi ve vesayeti geride bıraktık. Yeniden eski günlere dönmek isteyenler var. Yeniden parlamenter sisteme dönmek isteyenler. Bu milletin iradesine ambargo koymaktır. Yüzyıllık bir parlamenter sisteme, 16 Nisan’da milletimiz nokta koymuştur. ’Yeniden parlamenter sisteme döneceğiz’ cümleleri milletin iradesine konulmak istenilen ambargodur. Millet bir karar vermiştir, artık hükümet sistemi değişmiştir. Hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Parlamenter sistemin aksayan yönlerini milletimiz gördüğü için, yeni bir sisteme 16 Nisan’da ’evet’ dedi, oraya bir mühür koydu. Şimdi o mührün devamında 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde inşallah cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı seçecek" ifadelerine yer verdi.

Çalık, daha sonra Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret etti. Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Celal Şerefhanlı, ziyarette yaptığı konuşmada Çalık’a başarılar dileyerek, "Biz, AK Parti’nin kuruluşundan beri AK Parti’liyiz. Bugün de yarın da AK Parti’li olacağız. İnşallah bu süreci kazasız belasız iyi bir neticeyle tamamlarsınız. Bizler de yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

"24 Haziran’a emin adımlarla ilerliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Malatya ve ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesinin Malatya Şeker Fabrikası olduğunu ifade ederek, "O süreci 2012 yılında beraber yaşarken, Malatya’daki Şeker Fabrikası’nın özelleştirilme sürecinde yaşadığı süreci rahmetli Başkanımız Bayram Polatbaş ve Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ile beraber geldiklerinde Malatya’daki Şeker Fabrikamızın özelleştirme sürecinden çıkarılmasını istemişlerdi. Biz, başkanlarımızla cumhurbaşkanımızı görüştürdük ve o süreci de yakından takip ettik. Malatya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesinin durdurulması işleminde bütün pancar üreticilerimiz ve fabrikada çalışan kardeşlerimiz çok yakından biliyor. Portföy B ve C’deki şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin durdurulmasını o esnada sağladık. Pancar üreticilerimiz ve Pankobirlik bize teşekkürlerini iletti. Şimdi Malatya Şeker Fabrikamız birçok ilden pancar alarak üretimini yapıyor. Pankobirlik’te çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. AK Parti 16 yıllık iktidarında hem çiftçilerimize hem de üreticilerimize verdiği destekle çiftçilerimizin, üreticilerimizin AK Parti’ye destek verdiğini biliyorum. ’Biz sonuna kadar AK Parti’ye destek veriyoruz’ cümlesi bizi çok mutlu etti. İnşallah yola devam diyoruz. Türkiye ve Malatya vaktiyle, 24 Haziran’a emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

İstikrarla birlikte yatırımların devam edeceğini kaydeden Çalık, "İnşallah istikrarımız devam edecek. Ekonomik istikrarımız ve büyümemiz devam edecek. Malatya’ya yapmış olduğumuz 19,5 katrilyonluk yatırımla da yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Çalık, çalışmaları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende ilçesinde gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Çalık burada yaptığı konuşmada, "İnşallah 24 Haziran’da Darendeliler yiğitlerine sahip çıkacak ve Allah nasip ederse de Malatya’dan 6-0 milletvekili çıkaracağız" dedi.

Darende’nin milletin umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğine inancının tam olduğunu dile getiren Çalık, "Türkiye’nin neresinde Darendeliler yaşıyorsa ve yaşatılıyorsa hep birlikte 24 Haziran’da oylarını cumhurun başı milletin umudu, ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan’a vermelerini istiyorum. İnşallah 24 Haziran’da da Darendeliler yiğitlerine sahip çıkacak ve Allah nasip ederse de 24 Haziran’da Malatya’da 6-0 milletvekili çıkaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Çalık daha sonra Topsöğüt Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Mahalle toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Topsöğüt’ün her zaman kendilerinin yanında, kendilerinin de her zaman Topsöğüt’ün yanında olduklarını belirterek, "Topsöğüt’ü her zaman kalkındırmak, eksiklerini gidermek için azimle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız elbette devam edecek. Yeşilyurt Belediyesinde bir değişim süreci yaşadık. Görevi devraldık ve hızlı bir şekilde hizmetlerin aksamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Çınar, ülkenin de bir değişim süreci içerisinde olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devam edecek. Ülkemiz şuanda ciddi anlamda dış güçlerin baskısı altında. Ekonomik, ticari olarak baskı ve sıkıntılar üretmeye çalışıyorlar. Ortadoğu’da tek başına kalan ve mücadele eden bir tek ülkemiz kaldı" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Topsöğütlerinin yüreği ve sözü mert, yiğit insanlar olduklarını ifade ederek, 16 yılda Topsöğüt’ün AK Parti’ye tam destek verdiğini ifade etti. Çalık, eski Türkiye’de yaşanan sıkıntıları, insan hakkı ihlallerini, özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırdıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"2002’de ilk Topsöğüt’e geldiğimizde bize tam destek verdiniz. O zaman ’muhtar bile olamaz’ dedikleri Recep Tayyip Erdoğan’a sizler tam destek verdiniz. Partimiz kurulurken, ’Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ demiştik. Bugün baktığımızda hiçbir şey eskisi gibi değil. Sağlık hizmetlerinden okullarımıza kadar herkes iyi biliyor. Malatya’ya getirdiğimiz hizmetler, yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımızı hepiniz iyi biliyorsunuz. Ekonomik hizmetleri, icraatları yaparken analarımız hastanelerdeki kuyrukları hatırlar. Yaşadığımız problem ve sıkıntıları, kızlarımızın başörtülü kızlarımızın okullarda arka kapılardan çıkarıldıklarını kimse unutmadı. 28 Şubat’ta pilot ile seçilen Malatya’da neler yaşadığımızı hiç kimse unutmadı. Kızlarımızın başörtülü oldukları için okullara alınmadığı dönemlerden, binlerce kere şükür olsun şimdi okullarda, kurumlarda, TBMM’de isterse başı açık isterse başörtülü çalışmalarını sağladık. Eski Türkiye ile yeni Türkiye’yi karşılaştırmanın imkanı yok. Merve Kavakçı’yı hatırlarsınız. Meclise girdiğinde ’Bu kadına hakkını bildirin’ diyen adamlar, onun devamı olan siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi. ’Bu kadına hakkını bildirin’ diyerek meclisten atanlar, bugün Erbakan hocamızın kemiğini sızlatan Saadet Partisi ile işbirliği yapıyor. Rahmetli Erbakan, bugün Saadet Partisi’nin CHP ile işbirliği yaptığını görse herhalde gözyaşlarını tutamazdı. Saadet Partisi, Erbakan hocamızın kemiklerini sızlatıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün dünyaya karşı dimdik durduğunu dile getiren Çalık, "Türkiye’deki vesayet sistemlerine karşı dimdik durdu. İktidara geldiğimizden günden buyana birçok darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Karşımıza neler çıktı. Erdoğan şapkasını alıp gidecek zannettiler. 17/25 Aralık, Gezi eylemleri ardından da 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini yapıp, Türkiye’nin altına dinamit koymak istediler. Buna önce liderimiz sonra milletimiz asla izin vermedi. Şimdi ekonomik darbe yapmak istiyorlar. Ekonomik darbe yapmak isteyenleri de kim alkışlıyor, ince siyaset yapmak isteyen ’cumhurbaşkanı adayıyım’ diyen ve ayağının altına muz kabuğu konduğunu fark etmeyen, CHP’ye genel başkan olamayan adam yapıyor. Yazıklar olsun ki siz Türkiye’yi yurt dışına şikayet edenler, CHP kafasındaki adamlar, bugün Türkiye’ye ekonomik darbe yapmak isteyenleri görmüyor ve bir de gelip milletimizi ’dolar daha da yükselecek’ diye korkutuyorsunuz. Biz ne askeri, ne yargı vesayetine boyun eğdik ne de ekonomik darbe yapmak isteyenlere asla boyun eğmedik, bu millette asla boyun eğmeyecek. Onun cevabını 24 Haziran’da da sandıkta verecek" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi sert sözlerle eleştiren Çalık, "Vaatlerini görüyorsunuz. ’Biz köprüyü yıkacağız, yerli otomobili yaptırmayacağız’ diyorlar. Bunların adına değil Millet İttifakı, olsa illet, yıkım ittifakı denir. Milletimiz yıkım ittifakına da asla ve asla geçit vermeyecektir. İnce’nin yaptığı siyasetin ne demek olduğunu biliyorsunuz. Ne İnce’ye ne Temel’e ne de ipsizlere siz izin vermediniz, bundan sonrada vermeyeceksiniz. Türkiye’nin üzerinde oynanmak istenen oyunların milletimiz farkında. İşte bu oyunları bozmak, cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamak için, Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek vermeliyiz. Başkomutanımızı mecliste yalnız bırakmayacağız. Malatya’da milletvekilleriyle birlikte Ankara’ya askerlerimizi göndereceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçeceğiz. Topsöğüt diyor ki ’durmak yok yola devam.’İnce buradan durmuştur. 24 Haziran’da ‘Tamam’ diyenlere inat, ’Recep Tayyip Erdoğan ile durmak yok yola devam’ diyeceğiz" diye konuştu.