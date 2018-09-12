AK Partili gençlerden 12 Eylül açıklaması

12 Eylül darbesinin yıl dönümünde açıklama yapan AK Parti Malatya Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Aykut Doğukan Yüce, “Millet iradesine konulmak istenen her türlü ipotek ve vesayet eylemi, karşısında AK Parti'yi bulacaktır” dedi.

AK Parti İl binasında bir açıklama yapan Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Aykut Doğukan Yüce, AK Parti'de siyaset anlayışının temelinde millet iradesinin olduğunu belirterek “Milletimizin iradesi, partimizin vazgeçilmez ilkelerden olmuş, onu gölgeleyecek hiçbir uygulama ve vesayete müsamaha gösterilmemiştir. Bundan asla taviz verilmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

Yüce, AK Parti'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğünü tesis etme adına atılması gereken tüm adımları attığını kaydederek, bu konuda en ufak bir tereddüdün gösterilmediğini ifade etti. Türkiye'de iç ve dış güçlerin de rol oynadığı askeri ve sivil vesayet kurumlarına, hükümetin hukuk kuralları çerçevesinde gerekli cevabı verdiğini belirten Yüce, “Bugün yaşanan ekonomik gelişmeler, Türkiye düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Ancak hükümetimiz, partimiz ve milletimiz tüm badireleri atlatacak güç ve kudrettedir” şeklinde konuştu.

38 yıl önce bugün, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül Askeri Darbesinin yaşandığını anımsatan Yüce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Darbe sürecinde, yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorgularda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş, 49 kişi idam edilmiştir. 12 Eylül sabahı ülkemiz postal sesleriyle uyanmış, o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımlarını kaybetmiştir. Darbe sürecinde hazırlanan Anayasa, tabiri caizse halka dayatılmıştır. Zamanında halka dayatılan bu anayasaya milletimizin iradesi 16 Nisan'da gereken cevabı vermiştir. Millet iradesine ipotek koyma eylemlerinin en çirkin olanlarından biri de 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılmak istenmiş ancak aziz milletimiz ona da gereken cevabı vermiştir. Partimiz demokrasi konusundaki inancını ve ısrarını uzun yıllardan beri sürdürmektedir. Millet iradesine konulmak istenen her türlü ipotek ve vesayet eylemi, karşısında AK Parti'yi bulacaktır, Bizler, AK partili gençler olarak, bundan 38 yıl önce yapılmış olan 12 Eylül Askeri Darbesini şiddetle kınıyoruz. Kınamanın yanında, bugün ve bugünden sonra, demokrasimize kastedecek, insan hakları ihlallerine sebep olacak her türlü güçlerle mücadele edeceğimizi de haykırıyoruz. Demokrasi ve insan hakları mücadelemiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın, ‘Gençler dik durdukça kimse bizi yolumuzdan çeviremeyecek" diye bize gösterdiği aydınlık yolda eğilmeden sürecektir.”