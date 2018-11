AK Partili İnce Akçadağ için en büyük projesini açıkladı

AK Parti'den Akçadağ Belediyesi için aday adayı olan Emrah İnce Akçadağ için en büyük projelerinin,birlik ve beraberlik içinde hareket eden bir Akçadağ olduğunu söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesini ziyaret eden İnce, çarşı merkezde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip çay içti.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İnce, Akçadağ'ın her konuda önünü açacak yegane projenin birlik ve beraberliğini sağlamış bir Akçadağ olduğunu belirtti. Malatya'nın en köklü ilçesi durumunda olan Akçadağ'ın her konuda büyük bir potansiyelinin olduğunu ama bu potansiyelin harekete geçirilemediğini aktaran İnce, "Akçadağ'ımız sadece Akçadağ'da yaşayan insanlarımızdan ibaret değil.Hepimiz biliyoruz ki, Akçadağ'ın 3 katı bir nüfus kent merkezinde yaşıyor ve bu hemşehrilerimizin çok büyük bir bölümünün ilçe de eşi dostu ,akrabaları var bağı ve bahçeleri var.Bu anlamda Akçadağ ile sürekli bir iletişim içerisindeler.Kent genelindeki hemşehrilerimiz ile Akçadağ'ı bütünleştire bilirsek ki bunun için yola çıktık.Bu bütünlük, birlik ve beraberlik her konuda Akçadağ'ın önü açacaktır.Biz Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle,Argalısıyla birlikte Akçadağ'ız. Dolayısıyla Akçadağ'ımız için en büyük proje bir olmak diri olmak birlik içinde olmaktır.Akçadağ sağlayabildiği birlik ve beraberlik ölçeğinde büyüyecek ve gelişecektir.Artık Akçadağ'ın zaman kaybetmeye tahammülü kalmamıştır birlikte yürümek ve bir olmak için vakit gelmiştir" diye konuştu.