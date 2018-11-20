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AK Partili İnce'den Küçük'e ziyaret

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Emrah İnce Doğanşehir Belediye başkanı Vahap Küçük’ü ziyaret etti.

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Emrah İnce Doğanşehir Belediye başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret etti.


AK Parti'den Akçadağ Belediye Başkan aday adayı olan Emrah İnce seçim çalışmaları kapsamında Doğanşehir Belediye başkanı Vahap Küçük'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette kısa bir konuşma yapan İnce, "Başkan Küçük'ün Doğanşehir'de taktire şayan çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek Doğanşehir bugün Malatya'mızda göç alan tek ilçemiz konumunda, planlı ve sistemli bir şekilde büyüyen gelişen bir Doğanşehir var.Bu noktada başkanımızın emeği çok büyük kendilerine partim ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi


Başkan Küçük'te ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek İnce'ye seçim çalışmalarında başarılar diledi.

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