AK Partili Kırteke:

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Mustafa Kırteke, "Akçadağ'da birinci önceliğimiz göçü tersine çevirmek olacak" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Kırteke, Akçadağ'da vatandaşlarla bir araya gelerek başkan olması halinde hayata geçirmeyi düşündükleri projeleri anlattı.

Akçadağ'ın çok fazla göç veren bir ilçe durumunda olduğunu kaydeden Kırteke,"Akçadağ'da birinci önceliğimiz göçü tersine çevirmek olacak.Bunu başarmak zorundayız.Çünkü, Akçadağ'da yılda ortalama bin hemşehrimiz çeşitli nedenlerle ilçeyi terk ediyor. Akçadağ'daki göçü tersine çevirebilmek için iş sahalarının çoğalması gerekiyor.Bir bölgenin kalkınması için o bölgenin sanayisinin güçlü olması şarttır. Yeni iş sahalarının çoğalması göçü tersine çevirebilmenin tek yoludur. Bu kapsamda,Akçadağ belediye başkanlığı görevi bizlere nasip olursa, Akçadağ Organize Sanayi sitesi projemizi ivedi bir şekilde hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız.Göç veren değil, göç alan bir Akçadağ'ı oluşturmak öncelikli hedefimiz olacaktır" diye konuştu