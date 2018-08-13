Bu operasyonun esas nedeni de Türkiye’nin Ortadoğu’daki duruşudur” dedi.

64. ve 65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İlçe Teşkilatlarına teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Arapgir İlçe Teşkilatını ziyaret eden Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinde verdikleri katkı ve yaptıkları çalışmalardan dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin içinden geçtiği zor zamanlarda her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, “Zaman ülkemize, birliğimize ve liderimize sahip çıkma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Bir nevi ekonomik kurtuluş savaşı sürdürüldüğünü ifade eden Tüfenkci, “Seçimlerden önce başlayan bu süreç adım adım manipüle edildi ve özellikle 24 Haziran seçimleri hedef alınarak bir operasyona girişildi. Bu operasyonun esas nedeni de Türkiye’nin Ortadoğu’daki duruşudur. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Eğer biz ABD, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettiğinde sesimizi çıkarmasaydık ABD’nin tavrı bugün böyle olmazdı. Biz Körfez’de girişilen operasyonlara göz yumsaydık, Katar’ı o gün yalnız bıraksaydık, bugün bu operasyonlarla karşı karşıya kalmayabilirdiniz. Suriye’de biz mazlum halkı yalnız bıraksaydık veya hemen sınırlarımızın yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına izin verseydik bugün farklı olabilirdi. Biz İran’a karşı yapılan haksızlığa karşı çıkmasaydık, mazlumların yanında olmayıp zalimlerin yanında dursaydık böyle olmayabilirdi" diye konuştu.

Tüfenkci, kadim bir medeniyetin çocukları olarak asla zalimlerden yana tavır koymadıklarını, her zaman mazlumdan ve doğrudan yana olduklarını dile getirerek, “AK Parti iktidarlarıyla oynanan oyunları bozan bir Türkiye olmaya çalıştık. Allah’a hamdolsun AK Parti iktidarları olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman bu milletin başını dik tuttuk. Bunlar da geçecek” şeklinde konuştu.

"Bizi dize getiremeyecekler"

Yedi düvele karşı Kurtuluş Savaşı’nı veren bir millet olarak, ekonomik savaşın da üstesinden geleceklerinin altını çizen Tüfenkci, "Çok sürmeyecek, bizi dize getiremeyecekler. Başaramayacaklar bu millete asla diz çöktüremeyecekler. 15 Temmuz’da nasıl başaramadıysalar ki o günkü hedef de Türkiye’yi bölüp parçalamak, kardeşi kardeşe düşman etmekti. O gün sizler ve millet ayağa kalktı. Bugün de kenetlendiğimiz sürece hüsrana uğrayacaklar. Hükümetimiz art arda önlemlerini devreye sokmaya başladı, devlet ve millet kenetlenmesiyle yine galip gelen biz olacağız” dedi..

Tüfenkci, Türkiye’nin önünde yerel seçimlerin olduğunu ve bu yerel seçimlerde AK Parti’yi yine vurmaya çalışacaklarına dikkati çekerek, “Merkezi hükümetle uyumlu yerel yönetimlerin olmaması için gayret gösterecekler. Nasıl 24 Haziran’dan önce birbirine benzemeyen partiler bir araya gelerek AK Partiye karşı birleştiyse, nasıl bir takım manipülasyonlar ve algılar oluşturmaya çalışmışlarsa Mart yerel seçimlerinde de aynısına benzer oyunları oynayacaklar. 24 Haziran’da bir imtihan geçirdik, 19 Mart’ta da bu imtihandan daha fazlasını geçireceğiz. Uyanık olacağız. Oyunlara gelmeyeceğiz” diye konuştu.