AK Partili Şahin’den MESOB Başkanı Keskin’e ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin’i ziyaretinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye’yi Ortadoğu’nun bataklığına çekmek isteyenler var" dedi.

Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve oda başkanlarını ziyaret ederek, görüştü. Ziyarette oda başkanları da hazır bulundu. Ziyarette konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Şuanda esnafımızla alakalı, arkadaşlarımızın da her gelişimizde yoğun bir şekilde talepleri vardı. Özellikle bu sicil affının olması, gerçekten piyasayı rahatlatacak diye ben temenni ediyorum. Tabi yer yer insanlarımızın özellikle iş ve işlemlerinden kaynaklanan ticari sıkıntılarının kendi ödemelerine yansıması ile beraber, kredilerinde, bireysel bir takım ödemelerde, çeklerde, buna benzer devlet ile ilgili olan bankalara olan borçlarında, kredi kartlarında velhasıl bir takım gecikmeler oluyor, gecikmeler olunca da, tabi devlet bir kurallar manzumesinin ifa edildiği, inşa edildiği bir yapı. Bu yapı elbetteki üzerine düşeni ne yapıyor, yeri geldiğinde bazen esneklik gösterir, ama bazen de belli bir limiti kullandıktan sonra elbetteki takibe düşüyor. Bu konuda da ben esnaflarımızın özellikle sahada bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını hep ifade de ediyorlardı. Şuanda ticaret kısmına bakan Bakanlığın da Malatya Milletvekili bir kardeşimizin olması bizim elimizi daha da güçlendirdi. Şuanda yanılmıyorsam 7-8 bakanlığı ilgilendiren Plan ve Bütçe Komisyonunda bir torba yasamız var, o torba yasa içerisinde bunlar görüşülüyor. Ben eminim kısa bir süre içerisinde İnşallah aşağı yukarı 12 milyon insanımızı, 2 bin 500 civarında da şirketimizi ilgilendiren düzenlemeler var. Devlet bazen yer yer bir takım birikimlerin neticede tıkanan sistemi yeni baştan faal duruma getirmek için bazı noktalarda yeni düzenlemeler yapıyorlar. Bu yapılan düzenleme ile ben eminim geçmişe bir çizgi çekip, 6 ay içerisinde borçlarını ödeyen veya yapılandıran arkadaşlarımız bu aftan yararlanmış olacaklar. Malatya’nın cazibe merkezleri arasında yer almasını ben esnafımız ve iş adamlarımızın elini güçlendireceği kanaatindeyiz. Bununla ilgili de son rötuşlar yapılıyor" dedi.

Türkiye’yi de Ortadoğ’ya çevirmek isteyenlerin olduğunu söyleyen Şahin, “Ülkemizi karıştırmaya çalışan bir takım süper güçler diyebileceğimiz emperyalist güçlerin özellikle bu ülkenin de Ortadoğu bataklığına benzer bir çizgiye çekilmesi için ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar. Ama şunu başaramadılar, kesinlikle burası ne bir Libya’ya benziyor, ne Mısır’a benziyor, ne Suriye’ye benziyor, ne Irak’a benziyor, Türkiye’nin kendine ve şahsına münhasır devlet olarak özellikle toplumsal bir birlikteliğe ne kadar ihtiyacımızın olduğunu tarihin böyle köklü bir gelenekleri içerisinde yetişen insanlarımız gerçekten yeri geldiğinde yekvücut olmaya, tek yürek olmaya ne kadar ihtiyacımızın var olduğunu da zaten gösteriyorlar" ifadelerini kaydetti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “İnşallah bu memleketin birlik ve beraberliğini kimse bozamayacaktır. Kimsenin buna gücünün yetmeyeceğine yürekten inanıyorum. Türk milleti aç kalır. Susuz kalır, ama inancından, itikadından, devletinden asla ve asla taviz vermeyen bir yapının evlatlarıyız. Ceddimize baktığımızda biz 7 düvel ile savaşırken, bugün karşımıza 70 düvel çıkmış, onunla savaşıyoruz. Ama başaracağız, inanmak lazım, biz inanıyoruz. Türk milletinin başarılı olacağına ben yürekten inanıyorum. Ülkemiz 15 Temmuz’da gerçekten bizim tabirimizle yardan düşmüşken, Cenab-ı Allah elini atıp, tekrar yarın üzerine çıkarttı” şeklinde konuştu.

Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimi ve sonrasında göstermiş olduğu duruşun çok önemli olduğunu da belirterek, “ Siyaseten Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmeyebilirsiniz, ama bugün için, içinde bulunduğumuz ve karşı karşıya kaldığımız şu sürecin atlatılması için bayrağın için, ezanın için, milletin için, çocuğun için, geleceğin için Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmeliyiz, biz seviyoruz. Milletimiz her zaman kendilerine destek olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Keskin, “Ülkemiz ateş çemberi içerisinde. Ama hükumetimiz esnaf ve sanatkarımızın beklentilerini aşağı yukarı hepsini, yerli yerince yerine getirdi. Bundan dolayı sayın cumhurbaşkanımıza, sayın başbakanımıza, hükümetimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bir sicil affı bizim için çok önemli. 15 senedini ödemişsin, 1 senet kalmış, işi kötüye gitmiş, onu hemen kara listeye alıyorlar. İki kez sicil affı çıktı, ancak pek başarılı olunamadı. Ama bu sefer Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci ve milletvekillerimiz üzerinde çok duruyor. Bizim yılarca milletvekillerine söylediğimiz KOSGEB eliyle 1 yıl ödememiz 3 yıl vadeli faizsiz 50 bin TL kredi talep etmiştik, oda çıktı. ÖTV’siz araç istedik, Ömür tüketen vergi dedik, bu konuyu da hükümet başardı. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Emeli olup da işine devam eden esnaf ve sanatkarımızın maaşından yüzde 15 oranında sosyal destek Primi kesintisi yapılıyordu. Bu gerçekten büyük bir haksızlıktı. Bu sorunumuz çok önemliydi ve bu sorun da çözüldü. Pazar ruhsatı tamamen kaldırıldı. Seyyanen yapılan zam yine çok önemliydi. Bu yapılanlar esnaf ve sanatkarımız için devrim niteliğindedir. Biz esnaf şurasını yaptığımızda, kendi aramızda 81 ilin birlik başkanları ile görüştüğümüzde, şunu söyledik, hükumetten neyi isteyeceğiz. Ne istediysek hükümetten aldık. Bir tek önemli sorun kaldı. Nakliyeci ve kamyoncu esnafımızdan K1 Belgesi diye 25 bin TL’ye verilen bir belge var. Bu belge 5 seneliğine veriliyor. Esnafımız işi bıraktığında, kamyonunu sattığında belgesinin parasını geri alamıyor, yada başkasına devredemiyor" diye konuştu..