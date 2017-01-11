AK Partili siyasiler Akdemir’i ziyaret etti

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, kendisini makamında ziyaret eden AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Nevzat Diri ve AK Parti Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek’e Kale için yaptığı hizmetleri aktardı.

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Nevzat Diri ve AK Parti Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir’i makamında ziyaret etti. AK Partili siyasilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Akdemir, "Kale ilçesi için önemli hizmetlere imza atıyoruz. Özellikle son 3 yıl içinde ilçenin kaydettiği gelişim gurur veriyor" dedi. AK Partili Diri ve Çiçek de Başkan Akdemir’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Muhtarlarla buluştular

Ziyaretin hemen ardından grup köyleri ve muhtarlar ziyaret edildi. Mahalle muhtarlarıyla sürekli etkileşim halinde olduklarını anlatan Akdemir, "Yaşanan sorunlara ivedilikle, akılcı çözüm yolları için istişare çok önemli. Biz de muhtarlarımızla sık sık bi raraya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz"diye konuştu.

Kale’nin gelişimi için el ele verdiklerini anlatan Akdemir, " Muhtarlarımızla birlikte şimdiye kadar güzel bir şekilde çalıştık. Kale için güzel çalışmalara imza attık. Atmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.