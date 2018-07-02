AK Partili vekiller mazbatalarını aldı

Malatya Adliyesinde bulunan Seçim Kurulundan mazbatasını teslim alan AK Partili vekiller, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, hizmet vurgusu yaparak, “Yerel yönetimimizle, kamu kuruluşlarıyla hepimizin tek bir amacı olmalı. Malatyalı hemşehrilerimiz bizi hizmet etmek amacıyla bizi buraya gönderdiler. Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ülkemize yeni bir güç getireceğine dinamiklik katacağına hiçbir şüphemiz yok. AK Parti bugüne kadar ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkardı ve hedefler koydu. Bütün vaatleri yerine getirdi. Bizlerde mecliste AK partinin ferdi olarak bu ülkenin bir milletvekili olarak başta ülkemiz adına ülkemizin huzuru ve kalkınmasına adına meclisteki asli görevimizi en iyi şekilde Malatya’ya yakışır şekilde yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, “Parlamenter Sistemi noktalayıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ülkemizin inşallah daha güçlü yarınlara daha mutlu yarınlara ulaşacağına ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sadece Türkiye’ye değil tüm dünya mazlumlarına umut olan bir liderimiz. Liderimizin önderliğinde inşallah bundan sonra daha güzel günler yaşayacağımıza ülke olarak, millet olarak ve bize umut bağlayan insanlar olarak inanıyoruz. Ben seçimlerin tekrar başta milletvekilleri ve aileleri olmak üzere şehrimize, partimize, ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, “Seçimlerin bir kez daha Malatyamıza devletimiz, milletimize ve bütün Müslüman coğrafyalara ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a umut bağlayan, bütün coğrafyanın güzel insanlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün dünyanın gözü 24 Haziran seçimlerindeydi. Recep Tayyip Erdoğan’ sız bir Türkiye ve AK Partisiz bir düşüncesi olan insanların heveslerinin kursağında kaldığı bir seçim oldu. 24 Haziran seçimleri büyüyen, gelişen bir Türkiye’nin adaletin ve hukuk sisteminin temin edildiği, tesis edildiği ve devam ettiği bir Türkiye’yi inşallah 24 Haziran seçimleri sonrası da devam ettireceğiz. İnşallah büyüyen ve gelişen Türkiye ile birlikte yapılması gereken bütün icraatları devam ederken yapılması gereken Malatya’ya hizmetler içinde milletvekili arkadaşlarımızla birlikte dün olduğu gibi bugünde, yarında çalışacağız” diye konuştu.