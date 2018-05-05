AK Parti’nin ‘Şehrim 2023’ otobüsü Malatya’daydı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nın organizasyonuyla yola çıkan ‘Şehrim 2023’ otobüsünün son durağı Malatya oldu. Soykan meydanında 3 gün boyunca Malatyalıların 2203 hedefi ile ilgili hayallerini kağıda döktüğü projeyle ilgili basın açıklaması yapan AK Parti İl Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Hacı Bayram Yılmaz, Malatya olarak Türkiye’nin her meselesinde olduğu gibi çevre ve şehircilik konusunda hassas davrandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne kadar en önemli kalkınma hamlelerini hayata geçirdiğini ve bununla birlikte istikrar, güven, adalet ve demokrasisinden taviz vermeden milletimi büyük hizmetlerle buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, “AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak, büyük ve güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedeflerine ulaşmak amacıyla kadim değerlerimizi, medeniyetlerimize has, bizi biz yapan birikimlerimizi korumak ve geliştirmek amacıyla politikalar üretiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şehrim 2023 otobüsü projesi ile şehirlerin geleceğinde söz sahibi olan tüm tarafların katılacağı şehir buluşmalarının ortaya çıktığını belirten Yılmaz, “Ortaya çıkan görüş, öneri ve taleplerin, farklı alanlarda uzman akademisyenlerce değerlendirilecek” diye konuştu.

‘Kimlikli Şehirler’ kavramından yola çıkılarak Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda her şehrin kendine özel 2023 hedeflerinin ortaya konulacağı projeye destek veren herkese teşekkür eden Yılmaz, otobüsün bundan sonraki durağının ise Diyarbakır olacağını söyledi.

(ŞS-LO-Y)

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