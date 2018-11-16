Akçadağ 2.Etap TOKİ'de doğalgaz sorunu çözüme kavuştu

Etap konutlarının Doğalgaz sorunu, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın girişimleriyle çözüme kavuşturuluyor.

TOKİ 2. Etap'ta ikamet eden konut sahiplerinin ısıtma sistemlerinin merkezi sistemden bireysel sisteme geçme istekleri Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın girişimleriyle sonuç verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kazgan, Akçadağ ilçesinde 15 gün önce doğal gaz abonelik işlemlerinin başladığını belirterek, İlçemiz merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda abonelik hizmeti başlamış bulunmakta. Vatandaşlarımız abonelik işlemlerini gerçekleştirerek doğalgaz kullanımına başladı. Alt yapı çalışmasının tamamlandığı TOKİ 2.Etap'ta yer alan site sakinlerin bizlerden bir talebi oldu. Bilindiği üzere belirli bir konut ve metrekare alanda yer alan sitelerde merkezi sistem ısınma bulunmakta. TOKİ 2. Etap'ta ikamet eden konut sahipleri bu sistemin bireysele dönmesi konusunda bizlere taleplerini ilettiler. TOKİ 2. Etap 308 daire ve 2000 m2 alana sahip. Bu anlamda site sakinlerinin tamamı bizlere bireysel ısıtma sistemine geçmek istediklerini belirttiler. Geçtiğimiz günlerde Başpınar Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantı neticesinde şahsıma iletilen bu durumla ilgili olarak bir girişimde bulundum. TOKİ nezdinde yaptığım girişimler sonucu bir çözüm yolu bulundu” ifadelerine yer verdi. TOKİ nezdinde görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve site sakinlerinin yönetim kurulu oluşturarak karar alacağını belirten Kazgan, "TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde TOKİ 2. Etap alanında bulunan 12 blok yöneticisi kendi arasında üç kişilik toplu(site) yönetim kurulu oluşturarak bireysel sisteme dönüş için karar alacaklar. Ayrıca her blok için TOKİ'yle sözleşme imzalamış olan konut sahipleri tarafından TOKİ hak sahibi muvafakat namesinin bu anlamda doldurulması yeterli olacak. Bu işlemlerin yapılması sonrasında ise inşallah vatandaşlarımız istedikleri gibi bireysel ısıtma sistemine geçmiş olacaklar" diye konuştu.