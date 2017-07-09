Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları 34 yıl aradan sonra buluştu

Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi 1983 mezunlarından Kemal Tayfun’un organize ettiği programda Malatya ile çeşitli il ve ilçelerden 15’den fazla mezun bir araya gelerek hasret giderdiler.

İlk olarak bir dönem eğitim gördükleri Akçadağ Öğretmen Lisesini ziyaret eden grup daha sonra Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi seyir terası ile Safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde oluşturulan Hippoterapi Merkezini gezdi.

Sosyal medya üzerinden irtibat kurarak 34 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldiklerini belirten, Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarından Kemal Tayfun, "Çok güzel bir gün geçirdik. Eski okul arkadaşlarımızla bir arada olduk ve anılarımızı anlattık, güldük, eğlendik. Bir taraftan da üzüldük, üzülme nedenimiz, yıllarca eğitim ve öğretim gördüğümüz okulumuz ne yazık ki atıl bir duruma gelmiş. Okulumuzun tekrar eğim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan bir kuruma dönüşmesini arzu ediyoruz. Umarız yetkililer bu minvalde bir çalışma gerçekleştirerek Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesini tekrardan Malatya’ya kazandırır" diye konuştu.