Akçadağ Belediyesi’nden Anneler Günü etkinliği

Programa İlçe Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Belediye Başkanı Ali Kazgan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Sultansuyu Hara Müdürü Ahmet Karakeçe, Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, belediye meclis üyeleri ve konuklar katıldı.

Programda bir konuşması gerçekleştiren Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan; anneliğin yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen ve dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu ifade ederek “Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren annelerimiz sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eder. Bu vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştiren, iyi ve kötü günümüzde bizi yalnız bırakmayan, güldüğümüzde bizimle gülen, ağladığımızda bizimle ağlayan, yegane varlığımız olan fedakar annelerimizi ne kadar sevsek azdır. Bizim her şeyimiz olan annelerimizi yılın bir gününde değil yılın her günü baş tacı etmeli, gereken saygı ve sevgiyi onlardan esirgememeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün annelerimizin anneler gününü canı gönülden kutluyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık ise şunları söyledi:

“Analarımız sevgi, şefkat, sabır ve hoşgörünün sembolü, aile ve toplumumuzun temel direğidir. Bizleri yetiştirmek için her türlü güçlüğe katlanan, her an varlığına ihtiyaç duyduğumuz başımızın tacı annelerimiz, aynı zamanda bizim ilk öğretmenimizdir. Onların haklarını asla ödeyemeyiz. Onlara olan sevgi, saygı ve desteğimizi sadece Anneler Gününde değil, hayatımız boyunca göstermeli ve hayır dualarını almalıyız. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan annelerimize hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi göstermekte asla kusur etmemeliyiz”

Konuşmaların ardından Malatya Atatürk Anadolu Kız Lisesi Müdürü Ulviye Işık’ın ve Battalgazi ilçe Milli Eğitim Proje Koordinatörü Şerif Boğa’nın katılımı ile müzik öğretmeni Bernagül Ayaz’ın yönetiminde müzik programı gerçekleştirildi.

Müzik ziyafetinde öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği türküler misafirler tarafından oldukça ilgi gördü. Kutlama programı Akçadağ Belediyesi tarafından verilen ikramlar ile son buldu.