Akçadağ Belediyesi'ne bir ödül daha

Geçtiğimiz aylarda Sağlıklı Kentler Birliği tarafından hazırladığı projelerle 2 ödüle birden layık görülen Akçadağ Belediyesi, bu kez de Tarihi Kentler Birliği'nin ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 'Uygulama Ödülü'ne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl Antalya'da 17'ncisi gerçekleştirilen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması" Antalya Anfaş EXPO Center'da gerçekleştirildi. 62 Belediye'nin 123 projeyle başvurduğu yarışmada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü ile birlikte 3 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 11 Koruma Süreklilik Dalında ve 32 başarı ödülü verildi.

Yarışmaya 'Levent Vadisi ve Seyir Terası Projesi' ile katılan Akçadağ Belediyesi'ne 'Uygulama Ödülü' verildi. Akçadağ Beledisi adına ödülü Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık aldı. Ödül töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, “62 Belediyenin 123 projeyle katıldığı bir yarışmada katılan belediyeler arasında 8 uygulama ödülünden birini almak önemliydi. Öncelikle hazırladığımız projede bizlerden desteğini esirgemeyen Akçadağ Belediye Başkanımız Ali Kazgan'a teşekkür ederiz. Projemizin hazırlanmasında katkı sunan mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Akçadağ Belediyesi olarak Levent Vadisi ve Seyir Terası Projemiz ile ödül aldık. Bizim adımıza gurur verici bir şey. Akçadağ Belediyesi olarak Akçadağ'a hizmet etmeye devam ediyoruz. Aldığımız bu ödülde bunun yine bir göstergesi” ifadelerine yer verdi.

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından iki ödül daha aldıklarını hatırlatan Işık, “Geçtiğimiz aylarda Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2018 yılı En İyi Uygulama ödül töreninde de iki ödül birden aldık. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ‘Dünya Mirası Levent Vadisi' projesi ile Sağlıklı Yaşam Kategorisinde birinci olduk. Ayrıca 'Geri Dönüşüm ve Çevre' projesi ile de Jüri özel ödüle layık görülmüştük. Yaptığımız çalışmaların ve projelerin katıldığımız birliklerde ve proje yarışmalarında ödül alması bizi ayrıca gururlandırıyor. Akçadağ Belediyesi olarak Başkanımız Ali Kazgan'ın öncülüğünde çalışmalarımıza ve Akçadağ'a hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ödül törenine, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ödül alan belediyelerin temsilcileri katıldı.