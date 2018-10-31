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Akçadağ ilçesinde doğal gaz abonelik işlemleri başladı

Aksa Doğalgaz Dağıtım Şirketi, Akçadağ İlçesinde abonelik hizmetine başladı.


Akçadağ ilçesinde doğalgaz alt yapı çalışmalarını tamamlayan doğal gaz şirketi bugün itibariyle abonelik işlemlerine de başladı. Akçadağ Kültür Mahallesinde abonelik hizmeti gerçekleştirmek için açtığı ofisi Akçadağ halkının hizmetine sunuldu. Abonelik hizmetinin yapıldığı ofisi ziyaret eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, kurum yetkililerine teşekkür ederek, "Geçtiğimiz dönem içerisinde altyapı çalışmalarını tamamladığımız doğalgaz hizmetinin son aşaması olan abonelik işlemlerini bugün itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. AKSA yetkililerine ilçemizde yapacakları hizmetler için teşekkür ederiz ve kolaylıklar dileriz. Akçadağ halkı için gerçekleştirilen bu hizmetle birlikte halkımız kış şartları yoğunlaşmadan abonelik hizmetlerini gerçekleştirebilecekler. Bu anlamda ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Abonelik işlemlerini gerçekleştirecek halkımızın Kültür Mahallemizde açılan abonelik ofisine gelerek işlemlerini gerçekleştirebilecekler” diye konuştu.

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