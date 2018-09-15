Akçadağ'a 12.8 milyon TL'lik altyapı yatırımı

MASKİ olarak Akçadağ'ın altyapısını yenilediklerini belirten Genel Müdür Ertan Mumcu, MASKİ'nin 3 yılda büyük yatırımlar yaptığını ifade ederek “Akçadağ İlçemizin genelinde yaklaşık 32 milyonluk 320 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımların en önemlisini Akçadağ merkezimize yaptık. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Akçadağ Merkeze 12. 8 milyon TL değerinde 41 kilometre kanalizasyon, 37 kilometre de içmesuyu altyapısı inşa ettik. Yine burada bin 648 muayene ve parsel bacası inşa ederken, bin 291 adet abone bağlantısı yaptık. Ekiplerimiz çalışmalar kapsamında 5 tane de terfi merkezi inşa etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat'ın öncülüğünde, Akçadağ ilçe merkezinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla birlikte ilçemiz sağlam bir altyapıya kavuştu. Yine Doğanyol, Pütürge, Hekimhan ve Doğanşehir'in de kanalizasyon ve içmesuyu altyapısını tamamladık. Yazıhan'da kanalizasyon, Arguvan'da ise içmesuyu altyapısını halkımızın kullanımına sunduk. Arapgir'de ise içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarımız devam ediyor. MASKİ'nin görev alanı çok geniş, Malatya merkez Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer 11 ilçede altyapı çalışmalarına devam ediyor. İnşallah yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.