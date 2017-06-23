Akçadağ’da asfalt çalışması

Akçadağ ilçe merkezinde MASKİ tarafından yapılan altyapı çalışmaları sonucunda tahrip olan yollar Ramazan Bayramı öncesi asfaltlandı. İlçe merkezinin en yoğun caddeleri olan, Hükumet, Ören ve Keremis Caddeleri finişer ile asfaltlanırken, yapılan asfaltlama çalışmaları Akçadağlılar tarafından sevinçle karşılandı.

3 kilometrelik bir çalışmanın yapıldığı ilçe merkezi toz ve topraktan arındırıldı. Akçadağ’ın mahallelerinde çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezinde ilerleyen dönemlerde çevre düzenleme çalışmaları da yapacak.

Turan: “Altyapı sorunlarını ortadan kaldırıyoruz”

Akçadağ’ın altyapı sorunlarının çözümü var güçleriyle çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, “Başkanımızın talimatları doğrultusunda ilçelerimizin hak ettiği yere gelebilmesi için tüm projeleri hayata geçirdik. İlçelerimizin var olan altyapı sorunlarını ortadan kaldırıyoruz. Hemen akabinde üst yapı çalışmalarına başlayarak asfalt çalışmaları yapıyoruz. Akçadağ ilçe merkezimiz asfaltlandı. Mahallelerimizde asfalt çalışmaları devam ediyor. Akçadağımızın her köşesine hizmet götürüyoruz. Akçadağlıları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“Muazzam bir çalışma sergilendi”

Akçadağ’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.