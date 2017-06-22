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22 Haziran 2017 14:46

Akçadağ’da asfaltlama çalışmaları

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarını yoğunlaştıran Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması yaptı.

Akçadağ’da asfaltlama çalışmaları

22 Haziran 2017 14:46


Akçadağ ilçe merkezinde MASKİ tarafından yapılan altyapı çalışmaları sonucunda tahrip olan yollar Ramazan bayramı öncesi asfaltlandı. İlçe merkezinin en yoğun caddeleri olan, Hükumet, Ören ve Keremis caddeleri finişer ile asfaltlanırken, yapılan asfaltlama çalışmaları Akçadağlılar tarafından sevinçle karşılandı.


3 kilometrelik bir çalışmanın yapıldığı ilçe merkezi toz ve topraktan arındırıldı. Akçadağ’ın mahallelerinde çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezinde ilerleyen dönemlerde çevre düzenleme çalışmaları da yapacak.


“Altyapı sorunlarını ortadan kaldırıyoruz”


Akçadağ’ın altyapı sorunlarının çözümü var güçleriyle çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, “Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda ilçelerimizin hak ettiği yere gelebilmesi için tüm projeleri hayata geçirdik. İlçelerimiz var olan altyapı sorunlarını ortadan kaldırıyoruz. Hemen akabinde üstyapı çalışmalarına başlayarak asfalt çalışmaları yapıyoruz. Akçadağ ilçe merkezimiz asfaltlandı. Mahallelerimizde asfalt çalışmaları devam ediyor. Akçadağımızın her köşesine hizmet götürüyoruz. Akçadağlıları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor” dedi.


“Muazzam bir çalışma sergilendi”


Akçadağ’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.


Kanalizasyon ve içmesuyu sorununun ilçe merkezinde çözüldüğünü ifade eden vatandaşlar, “İlçemizin hangi noktasına giderseniz gidin mutlaka Büyükşehir Belediyesinin bir iş makinesine veya personeline denk geliyorsunuz. İlçemizde muazzam bir çalışma örneği sergilendi. Devletimize yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.




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