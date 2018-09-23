Akçadağ'da Aşure Etkinliği

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Akçadağ ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş'ın organizasyonunda mahalle meydanında gerçekleştirilen etkinliğe, mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi.Yoğun katılımın olduğu etkinliği geleneksek hale getireceklerini belirten Gönültaş," Biz bu birlikteliği yıllarca düğünlerde,cenazelerde bir araya geldiğimizde hep konuşuyorduk köyümüzde bir araya gelelim diye,bugüne nasipmiş bu güne kısmetmiş"dedi

Muharrem ayının ve aşurenin İslam tarihinde önemli bir yeri olduğunu kaydeden Gönültaş,"İslam dininde en kıymetli 4 aydan biri olan ve hicri takvimin başlangıcı sayılan Muharrem Ayı, bünyesinde önemli olayları barındırmaktadır. İslam tarihinde dönüm noktası sayılabilecek olayların yaşandığı önemli bir aydır. Muharrem Ayı'nın 10. Günü olan ve bereketi temsil eden Aşure Günü'nü, Muharrem Ayının içerisinde, paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan Aşure Günü, ilahi bereket ve feyzinin yanı sıra, yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar demektir. Aşure Günü, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamber efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehid edilmesinin hüznünü de barındırmaktadır. Kerbela da şehitlerini rahmetle anarken, Muharrem Ayı'nın; bütün Müslümanların maddi ve manevi olarak arınmasına, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da güçlenip pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum"diye konuştu

Konuşmaların ardından kazanlarda pişirilen aşure, misafirlere ve mahalle sakinlerine ikram edildi.