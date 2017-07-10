Akçadağ’da bahçe yangını

Edinilen bilgiye göre Akçadağ İlçesi Doğu Mahallesi Muhacir Obası mevkinde başlayan bahçe yangını sonrası köylüler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Akçadağ İstasyonundan olay yerine gelen ekipler geniş alana yayılan alevlere müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği yangın söndürmede alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf edildi.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrası yangın tamamen kontrol altına alınırken yetkililer özellikle havaların mevsim normallerinin üzerine çıktığı bugünlerde kuru otluk bölgelere cam parçaları ve sigara izmaritlerinin atılmamasını istedi.