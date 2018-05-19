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19 Mayıs 2018 13:28

Akçadağ’da İftar Çadırı ramazan boyu hizmet verecek

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde genç iş adamları tarafından Ramazan ayı nedeniyle günde yüzlerce kişiye iftar yemeği veriliyor.

Akçadağ’da İftar Çadırı ramazan boyu hizmet verecek

19 Mayıs 2018 13:28


Akçadağ ilçe merkezi Belediye çay bahçesinde kurulan iftar çadırında Ramazan ayı nedeniyle günde yüzlerce kişiye iftar yemeği veriliyor. İftar programında vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açarken, yemeğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her akşam halka farklı yemeklerin ikram edildiği iftar programının Ramazan süresince devam edeceğini belirten Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, “Akçadağ’da ramazan boyunca hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Aynı sofrada, aynı ortamda bu güzellikleri hep birlikte yaşayacağız. Ramazan ayının ilimizin, milletimizin ve ülkemizin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.




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