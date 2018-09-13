Akçadağ'da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması projesi tamamlandı

Akçadağ Belediyesinin yürütücülüğünü yaptığı ‘Akçadağ'da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması' projesinin kapanış töreni düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan projenin kapanış töreni Levent Vadisinde gerçekleştirildi. Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje 12 ay sürdü. Programda ilk olarak söz alan projenin paydaşlarından Akçadağ Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, “Yöresel dilde projenin adı dünyaya ihanetin son bulması, coğrafyaya, geleceğe ihanet edilmemesi. Bize çok temiz bir dünya bırakılmış ama kendi elimizle dünyayı kirletiyor, çocuklarımıza kirli, zehirli bir dünya bırakıyoruz” dedi. Proje kapsamında Hollanda'ya gittiklerini de anımsatan Gönültaş, “Orda gördüğümüz şuydu. Biz Türkler için de dünyayı temiz tutmaya çalışıyoruz, Araplar için de Ruslar için de. Hollandalı bunu söylüyordu. Biz elimizden geldikçe doğayı, coğrafyayı kirletmeye çalışıyoruz. Bu günden başlayarak hepimiz sigara içiyoruz veya elimizde kağıt parçaları dolandırıyoruz. Kendimizden başlayarak elimizdeki çöpü gerekirse 10 km cebimizde taşıyalım, inanın bize yük değil. Buradan çıkınca sizden ricam gittiğiniz mahallenizde, sokağınızda evinizde başlayarak çöpünüzü ayrı ayrı toplayarak bu işe başlayın. Dünyaya bir iyilik yapalım. Çocuklarımıza bir iyilik yapalım” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise çevrenin tüm canlılar için yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulayarak “Küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, petrol atıkları, ilaç atıkları, sanayi atıkları, hızlı nüfus artışları ile plastik ürünler çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Doğal dengelerin bozulduğu, küresel ısınmanın tehdit ettiği, doğal kaynakların insafsızca sömürüldüğü dünyamızda, çıkarcı ve bencil yaşama son vermekle, gelecek nesillerin emanetine ihanet etmemiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Kazgan, geri dönüşüme de dikkat çekerek, hayata geçirdikleri proje ile okullara dağıtılan Geri Dönüşüm Kutuları ve ilçenin farklı noktalarına bırakılan Geri Dönüşüm Evleri sayesinde artık Plastik, Kağıt ve Cam atıkları dönüştürebildiklerini söyledi. Bunun da geri dönüşüm noktasında Akçadağ ve ülke için kazanç olduğunu belirten Kazgan, “Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Akçadağ Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü olan Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, şuan kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi. Proje kapsamında Akçadağ'da yer alan en az bin hane halkının evsel atıklarını yerinde ayrıştırılmasına teşvik edilmesi için eğitimlerin verildiğini belirten Işık, ayrıştırma poşetlerinin dağıtıldığını, ilçede belli yerlere geri dönüşüm evlerinin bırakıldığını söyledi.

Akçadağ'da bulunan 150 çiftlik personelinin bilgilendirilmesi yoluyla sera gazı emisyonunun azaltılmasına teşvik edildiğini de kaydeden Işık, “Okullarda geri dönüşüm ve çevre eğitimleri verildi. Okullarda bu anlamda resim-şiir-makale dallarında yarışmalar düzenledik ve ödüller verildi. 54 okula geri dönüşüm kutuları bıraktık, ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında bin 1300 çam fidesi dikimi gerçekleştirildi. Proje rehberlik ekibi Hollanda'nın Alkmaar şehrinde 5 günlük eğitim gördü” diye konuştu.