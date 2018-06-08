Akçadağ’da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Projesinde ödül töreni

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan projenin ödül töreni ve Akçadağ Tanıtım Günleri 7-8 Haziran tarihlerinde Malatya Park AVM’de gerçekleştirildi. Eyüp Işık tarafından gerçekleştirilen projenin ödül törenine Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları Necati Çobanoğlu ve Murat Nalçacı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Malatya Girişim Gurubu Onursal Başkanı Mehmet Kavuk ve öğrenciler katıldı.

Ödül töreni programı açılışı gerçekleştirilerek proje kapsamında yapılan çalışmalar ile yapılan hazırlıklar protokol ve misafirler tarafından gezildi.

Burada konuşan Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Proje kapsamında ilçemiz genelinde okul, çiftlik ve vatandaşların geri dönüşüm, katı atıkların yerinde ayrıştırılması, küresel ısınma konularında bilinçlendirilmiş olup ilçemiz merkezine 5 adet geri dönüşüm evleri bırakılmıştır. Aynı zamanda ilçemizde bütün okullara geri dönüşüm Setlerinin dağıtımı yapılacaktır. Akçadağ’da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Projesinin konuları arasında yer alan katı atıkların yerinde ayrıştırılması, geri dönüşüm, iklim değişikliği, çevre ve küresel ısınma başlıklarında Akçadağ ilçesi genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler arasında resim, şiir ve makale dallarında yarışmalar düzenlenmiştir. Düzenlenen yarışmalar neticesinde ilkokul ve ortaokul seviyesinde resim ve şiir dallarında ilk üçe giren öğrencilerden birinci olarak seçilenlere bisiklet, ikinci ve üçüncü olarak seçilen öğrencilere ise satranç takımı, akıl oyunları seti ve okul çantası verildi.

Aynı zamanda lise düzeyinde resim, şiir ve makale dallarında ilk üçe giren öğrencilerden birinci olarak seçilenlere bisiklet, ikinci ve üçüncü olarak seçilen öğrencilere ise satranç takımı, akıl oyunları seti ve okul çantası verildi.