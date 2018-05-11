Akçadağ’da STK’lardan ortak tepki

Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş’ın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu’nun görevden alınmasına tepki göstermesinin ardından Akçadağ ilçesinde geniş katılımlı bir tepki açıklaması yapıldı. Akçadağ ilçe merkezi Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen programa ilçede faaliyet gösteren STK temsilcileri ile kanaat önderlerinin yanı sıra kalabalık bir muhtar topluğu katıldı. STK’lar adına ortak basın açıklamasını okuyan Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin, Akçadağlı olan Kültür ve Turizm il Müdürü Levent İskenderoğlu’nun görevinden alındığını anımsatarak, “Çalışmalarıyla herkesin ve her kesimin takdirini kazan Levent Müdürümüzün görevden alınmasını biz Akçadağlılara bir haksızlık ve ilimiz içinde bir talihsizlik olarak görmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

İskenderoğlu’nun görev süresince yaptığı bazı çalışmalara değinen Şahin, “Böylesine önemli projelerle kentimize önemli kazanımlar getiren bir bürokratın, vekaleten atama ile görevden alınmasını kabul etmiyoruz. Bu atama belirli grupların birbirlerini kollaması ile gerçekleşiyorsa, bu durum toplumun genel menfaatlerinin gözardı edildiği gibi Akçadağlıları da hiçe saymaktır. Artık Akçadağlılar Malatya’da iadei itibar istiyor. Çünkü Malatya nüfusunun yüzde 20’sini oluşturan ilçemiz insanı bürokraside ve siyasette söz sahibi olmamasının Akçadağlıları patlama noktasına getirmiştir. Malatya’da hangi kamu kuruluşunda üst düzey yönetici, Büyükşehir belediyesinde hangi daire başkanlığında Akçadağlı vardır? Bizler her dönem büyük oranda desteklediğimiz yerlerde artık görüyoruz ki İskenderoğlu örneğinde yaşadığımız gibi hiç sayılıyoruz. Burada büyük bir adaletsizlik olduğunu ifade ediyoruz. Hemşehrilerimiz Malatya sevdalısı ve hizmet adamlarının hiçe sayılması ilçe halkı tarafından hoş görülmediği gibi Akçadağlılar yalnız değildir. Buradan Akçadağ’da faaliyet gösteren tüm STK adına yetkililere sesleniyoruz. İskendoğlu’nun görevine iade edilmesini istiyoruz, konun takipçisi olacağız" diye konuştu.