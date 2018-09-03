Akçadağ’da yol eylemi

Akçadağ İlçesi’nde ılıcak Mahallesi sakinleri yollarının bozuk olduğu ve yapılmadığını iddia ederek bölgede yol çalışması yapan Büyükşehir belediyesine ait iş makinelerinin önünü keserek bir süre eylem yaptı. Mahalleli Akçadağ -Ilıcak Mahallesi bağlantı yolunda ise yetkililere defalarca müracaatta bulunulmasına rağmen çalışma başlatılmadığını iddia etti. Grup adına kısa bir konuşma Mahalle Muhtarı Hulisi Arıca, "Akçadağ -IIıcak bağlantı yolun 2018 yılı programına alınmıştı, daha sonra ılıcak’ı programdan çıkararak önceliği çevredeki mahallelere vermişler.Yolumuz yol olmaktan çıkmış durumda, önümüzdeki günlerde okullarda açılıyor bu anlamda araç sirkülasyonu daha da aratacak, sıkıntımız büyük yetkililer sesimizi duysun şayet bu yıl içerisinde mahalle yolumuz yapılmaz ise daha da kapsamlı eylemlerimiz olacaktır." diye konuştu