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Akçadağ'da yol tepkisi

Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde bir kısmı yapılan yolun tamamlanmamasına tepki.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde bir kısmı yapılan yolun tamamlanmamasına tepki.


Akçadağ İlçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde bir süre önce başlayan yol çalışmalarının tamamlanmadığını ileri süren mahalle sakinleri duruma tepki göstererek yarım bırakılan yol çalışmalarının tamamlanması için yetkililerden yardım istedi.


Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Mehmet Önal, "Bir süre önce mahallemizde asfaltlama çalışmasına başlandı.Bir kısım yapılan yolların diğer bir kısmında çalışmalar bırakılarak çalışmalar başka bölgelere kaydırıldı.Malum kış mevsimindeyiz, az miktarda da olsa oluşan bir yağışta çamurdan geçilmiyor.Yetkilerden yarım bırakılan çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu

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