Akçadağ’dan İskenderoğlu tepkisi

Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu’nun görevden alınarak yerine vekaleten yapılan atamayı değerlendirdiği açıklamasında duruma tepki göstererek, “Bu görevden alma Malatya’ya bir ihanettir" dedi. İskenderoğlu’nun hangi gerekçe ile görevden alındığını öğrenmek istediklerini belirten Gönültaş, "Üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz ki, göreve geldiği günden beri gece gündüz demeden Malatya için daha fazla nasıl yararlı olabilirim anlayışı ile görevini sürdüren başarılı bir bürokrat olan hemşehrimiz Levent İskenderoğlu görev alınmış. Olayın şaşkınlığını yaşıyoruz. Yetkililerden konu hakkında bir açıklama bekliyoruz. Çünkü başarılı bir bürokratın görevden alınmasının bir gerekçesi olmalı. İnşallah bu gerekçe müdür beyin Akçadağlı olması değildir” şeklinde konuştu.

Konuyu yakından takip ettiklerinin altını çizen Gönültaş, "Malatya’daki tek üst düzey bir bürokratımızın bugün birilerinin hoşuna gitmedi diye her hangi bir gerekçe olmadan görevden alınmasına tabi ki seyirci kalmayacağız ve Akçadağlı muhtarlar olarak konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini isteriz" diye konuştu.