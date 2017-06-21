Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 14:16

Akdemir: ’’Bu gece ömürlük fırsat’’

Tüm Malatyalıların Kadir Gecesini tebrik eden Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Akdemir: ’’Bu gece ömürlük fırsat’’

21 Haziran 2017 14:16


Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Malatyalı vatandaşların Kadir Gecesini tebrik etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Akdemir, mübarek gecenin müminlere her yıl ömürlük bir fırsat sunduğunu söyledi.


Suriye ve Ortadoğu’da kan ve gözyaşının eksik olmadığını belirten Akdemir mesajında, "Ramazan demeden devam eden savaşlar, anlaşmazlıklar, ayrılıklar karşısında gücü ve güvenilirliği ile hakkaniyeti esas alan duruşu ile Türkiye’miz, birleştirici ve yapıcı bir rol üstlenerek mazlumların ümidi olmuştur. Ecdadımızın misyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:47
  • Güneş :04:56
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!