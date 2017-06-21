Akdemir: ’’Bu gece ömürlük fırsat’’

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Malatyalı vatandaşların Kadir Gecesini tebrik etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Akdemir, mübarek gecenin müminlere her yıl ömürlük bir fırsat sunduğunu söyledi.

Suriye ve Ortadoğu’da kan ve gözyaşının eksik olmadığını belirten Akdemir mesajında, "Ramazan demeden devam eden savaşlar, anlaşmazlıklar, ayrılıklar karşısında gücü ve güvenilirliği ile hakkaniyeti esas alan duruşu ile Türkiye’miz, birleştirici ve yapıcı bir rol üstlenerek mazlumların ümidi olmuştur. Ecdadımızın misyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.