Akdoğan'dan Başkan Polat'a ziyaret

Star Şehir Buluşmaları programı kapsamında Malatya'ya gelen AK Parti Ankara Milletvekili ve Star Gazetesi Yazarı Yalçın Akdoğan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve beraberlerindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,: “Memleket Emektir diyerek çıktığımız yolda, şehrimizin ve insanımızın refah seviyesini yükseltmek için 112 Acil Eylem Planı hazırladık. Projelerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Sosyal belediyecilik faaliyetlerimizin yanı sıra şehrimizin tanıtımını da yapıyoruz. Malatya'nın kültürel, sosyal ve tarihi özelliklerini tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Malatya her renkten insanın yaşadığı, kültürel değerlerin muhafaza edildiği, mini bir Anadolu. İnsanımızın samimiyeti ve sadakati her daim gelişmemize vesile oluyor. Malatya'yı tüm Türkiye'ye tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Star gazetesi şehir buluşmaları kapsamında ilimize gelen yazarları Malatya'mızda ağırlıyoruz. İnsanımızın haber alma özgürlükleri önemlidir. Bu yönüyle basınımız, insanımıza doğru haber ulaştırılmasında büyük önem arz ediyor. Hem siyaseti hem de yazılarıyla ülkemizi aydınlatan büyüğümüzü belediyemizde ağırlamak bizim için büyük bir onur.” şeklinde konuştu.

Star Gazetesi Yazarı ve AK Parti Milletvekili olarak Malatya'yı bir kez daha ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yalçın Akdoğan ise “Cumhurbaşkanımız ile birlikte Başbakanlığı döneminde defalarca Malatya'ya geldik, bakan olarak da çok ziyaret ettim. Malatya bizim gurur duyduğumuz şehirlerin başında geliyor. AK Parti siyasi hareketinin lokomotif şehirlerinden birisi, motivasyon kaynağıdır. En yoğun günlerimizde Malatya'ya geldiğimizde moral buluyorduk. Malatya her geçen gün daha da gelişiyor. Bunu görmekten de mutluyuz. Malatya'nın fikri yönü de önemli. Yazarların katıldığı bu programda Malatyalılarla bir araya gelme fırsatımız oluyor. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.